Aquellos que ni siquiera son cifras: la crisis penitenciaria en México

“La gran mayoría de las mamás han fallecido sin saber qué pasó con sus hijos [...] el dolor no las vence, al contrario, tienen la disponibilidad de hacer todo lo que haga falta para encontrar a sus familiares. Hacen lo que sea: van a los cerros, a las barrancas, a lugares peligrosos, a rascar la tierra, a mover piedras, a arrancar el monte con sus propias manos”.

Esto lo escribe Claudia Paulina Quezada, una mujer autodefinida como “joven buscadora”. Ella relata cómo la lamentable desaparición de su hermano la llevó hacia el camino de las búsquedas de personas desaparecidas. Con suerte, dolor y esfuerzo, la familia de Paulina pudo encontrar a su familiar desaparecido. Sin embargo, como relata, miles de familias no pueden hacerlo y siguen buscando.

Hubo 36,499 personas fallecidas sin identificar en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque no se sabe quiénes son estas personas, lo que sí es seguro es que cada una de estas 36,499 personas tenían algún ser querido, una historia, un plan de vida. No seamos omisos: estamos frente a una crisis forense.

Crisis forense: miles de cuerpos sin identificar en instalaciones forenses y fosas comunes.

La crisis forense consiste en una deficiencia del sistema tan grande, que el número de cuerpos rebasa la capacidad de los forenses de identificarlos. Esto se traduce también en una deficiencia en el sistema penal, dado que, sin identificación de los cuerpos, quedan miles de casos sin resolver. También están las familias, en espera de una respuesta sobre sus familiares desaparecidos, una respuesta que quizá nunca tendrán.

“No quiero abrir fosas para que me entreguen unos restos que a lo mejor no son de ella. Si está viva y Dios la quiere regresar lo hará. Y si está muerta, nos veremos en el cielo. Ese es el pacto con Dios”.

Si de por sí 36,499 personas fallecidas sin identificar es una cifra alta, esta está subestimada, dada la deficiencia de registros y publicación de cifras reales. La crisis es tenebrosa: más de la mitad de las personas sin identificar yacen en fosas comunes en cementerios públicos. De acuerdo con un informe redactado por Movimiento por nuestros desaparecidos en México, hay una alta probabilidad del extravío de los cuerpos en las fosas comunes. Otros lugares donde se encuentran cuerpos sin identificar son instalaciones o centros de servicios forenses o universidades. Sin embargo, no se sabe dónde están un porcentaje significativo (22%) de las personas sin identificar.

“Yo necesito encontrar a mi hijo antes de morirme porque yo no voy a aguantar, apenas lleva un año desaparecido y siento que ya es mucho tiempo. Yo siento que no voy a aguantar mucho más, no se puede vivir así”.

Hay dos causas principales para esta crisis: la primera es el alto nivel de violencia, y la segunda, la deficiencia de los servicios forenses.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el año 2020 hasta la fecha, se estiman 39,697 personas desaparecidas y no localizadas en México. Es importante notar que muchas veces, las cifras “oficiales”, como se mencionó anteriormente, son subestimadas dados los obstáculos para recabar esta información y la resistencia de los funcionarios a otorgar cifras reales. Esta cifra, sin embargo, constituye un poco menos de la mitad de la cifra de personas fallecidas no identificadas, lo que significa que las personas fallecidas no identificadas se han acumulado, al menos, a lo largo de más de cuatro años.

Otra cifra relacionada con la violencia en México es el número de homicidios y feminicidios. En el sexenio del actual presidente, de acuerdo con Lidia Arista, han habido 161,518 homicidios dolosos y 4,760 feminicidios, cifra que superó el número de asesinatos en los últimos dos sexenios, señal de que la violencia solo aumenta cada año¹. Es esencial el nexo entre el número de personas desaparecidas y asesinadas y la crisis forense para buscar una solución.

La segunda razón tiene que ver con la carencia de los servicios forenses. Hay varios factores que contribuyen a la deficiencia. De acuerdo con el informe mencionado anteriormente, (Movimiento por nuestros desaparecidos en México) algunos de estos factores incluyen: falta de personal calificado, falta de recursos y presupuesto y falta de un diseño institucional que permita un trabajo efectivo.

Los servicios forenses están subordinados a las fiscalías de justicia. Es decir, están supeditadas a los mandamientos del Ministerio Público. Si el Ministerio Público decide no investigar un caso, los servicios forenses carecen de autonomía para llevar a cabo su trabajo.

El trabajo que deben llevar a cabo las y los forenses es complejo y necesita de más de una disciplina para desempeñarlo de manera adecuada. Las autoridades deben analizar el ADN, la ropa, las heridas (si es que tienen), tomar fotografías, entre otras y hacer descripciones detalladas de lo que se encuentra. Para hacer esto, se necesitan no solo personas adecuadamente capacitadas, sino capacitadas en distintas áreas. El poco presupuesto con el que cuentan los servicios forenses agrava este problema. No solo no hay capacidad para pagarle un sueldo adecuado a las personas especializadas, sino que no se pueden adquirir las tecnologías ni las instalaciones necesarias para desempeñar esta importante labor de manera adecuada.

Como es evidente, la crisis forense es una desgracia multidimensional. No solo depende de la eficiencia de los servicios forenses, que a su vez es un fenómeno complejo, sino que también depende, en gran medida, de la disminución de los niveles de violencia. La violencia, a su vez, depende de un sinfín de factores que son muy difíciles de cambiar. Sin embargo, lo más difícil para las familias que buscan es que viven en constante duda sobre qué les pasó a sus desaparecidos.

“No se cansen, no paren, este tesoro nos esperaba. Y luego ya nos ponemos los cubrebocas porque el aroma es demasiado fuerte. No se soporta. Entonces llamamos a la Fiscalía y nosotras descansamos porque sabemos que ya habrá otra madre, otra esposa, otro cuerpo más que descansará. Y le ponemos su veladora”.

Las frases que se presentan en el artículo vienen de testimonios reales de personas con familiares desaparecidos. Todas estas historias están relatadas por quien las vivió y se encuentran reunidas en un libro titulado No hay lugar en este país, elaborado por Brenda Navarro.

Primera cita extraída del texto de Paulina Quezada;

Segunda cita extraída del texto de Bárbara G. Arredondo;

Tercera cita extraída del texto de María del Carmen Benítez;

Cuarta cita extraída del texto de Blanca Soto.

¹Arista, L. (2023, diciembre 28). Masacres y desapariciones, así se vivió 2023 en México. Expansión Política. https://politica.expansion.mx/mexico/2023/12/28/masacres-desapariciones-2023-en-mexico

