Marty Friedman viene a México en 2025 con toda su maestría para la guitarra eléctrica

México despertó este 20 de diciembre con una excelente noticia. Marty Friedman, una figura icónica en el mundo de la guitarra, reconocido por su virtuosismo técnico. Su estilo, caracterizado por escalas exóticas, arpegios rápidos y un vibrato único, ha influenciado a innumerables guitarristas en todo el mundo.

Su paso por la banda de thrash metal Megadeth fue fundamental para consolidar su fama. Álbumes como "Rust in Peace" y "Countdown to Extinction", en los que participó, se convirtieron en clásicos del género y lo catapultaron a la fama mundial. Sin embargo, Friedman no se conformó con los límites del metal y decidió emprender una exitosa carrera en solitario.

Es así como llegamos a este mes de diciembre, donde anuncio su llegada a México para dar tres conciertos a todos los fanáticos del metal. Una oportunidad única para verlo sobre las tarimas. Si quieres conocer a una gran leyenda de la música y tener una historia en el futuro, algo digno de contarle a tus nietos, entonces no te lo puedes perder.

El guitarrista dará una gira por el continente. Crédito: Facebook / Marty Friedman

Marty Friedman viene a México

Marty Friedman emprenderá una gira a la que ha llamado "Live Drama 2025 Tour", y desde luego, tenía que pasar por América Latina. Los primeros países a donde irá son Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, para finalizar esa parte de su gira en Quito, Ecuador.

En México es donde parará por mucho más tiempo. Lo hará en tres fechas que comienzan con el 20 de junio en Guadalajara, Jalisco; sigue el 21 de junio en la Ciudad de México, para finalizar en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento no se han dado a conocer los lugares para cada uno de los toquines, pero se espera que haya noticias próximamente.

"Mi banda y yo estamos más que emocionados por esto. A la carga, tocaré en algunos lugares nuevos, en algunos lugares familiares, listo para ver a viejos amigos y hacer otros nuevos", fueron las palabras que escribió en sus redes sociales oficiales.

Leyenda

Marty Friedman: un virtuoso de la guitarra

Marty Friedman es un guitarrista estadounidense reconocido mundialmente por su virtuosismo y su capacidad para fusionar diversos estilos musicales. Su carrera ha sido marcada por una constante evolución, pero también de mucha experimentación, lo que lo ha llevado a explorar desde el thrash metal más intenso hasta el jazz, entre otras cosas.

Friedman comenzó su carrera en la escena del metal a mediados de los 80, formando parte de la banda Cacophony junto a Jason Becker; sin embargo, fue su incorporación a Megadeth a principios de los 90 lo que lo catapultó a la fama. Durante su etapa en esta icónica banda de thrash metal, participó en la grabación de algunos de sus álbumes más exitosos, como "Rust in Peace" y "Countdown to Extinction", consolidando su reputación como uno de los guitarristas más talentosos de su generación.

Tras su salida de Megadeth a finales de los 90, Friedman decidió embarcarse en una carrera en solitario. Su música en esta nueva etapa se caracterizó por una mayor exploración de diferentes géneros, fusionando elementos del metal con jazz, música clásica y sonidos orientales. Su fascinación por la cultura japonesa lo llevó a establecerse en este país, donde ha desarrollado una exitosa carrera como solista, colaborando con numerosos artistas locales. Además, tiene sus propios programas en la televisión local.

Friedman ha dejado una huella imborrable en la historia del rock y el metal. Su técnica impecable, su capacidad para improvisar y su sonido distintivo lo han convertido en un referente para generaciones de guitarristas. Además de su virtuosismo, Friedman es reconocido por su humildad y su pasión por la música, lo que lo ha convertido en una figura querida por los fans de todo el mundo.

Sigue leyendo:

"Hollaback Girl", la canción que usó Gwen Stefani para responder a Courtney Love cuando la llamó "porrista"

Las mejores bandas de pop punk mexicano que siguen tocando en 2024