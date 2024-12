Los Simpson: cuál fue el capítulo con mayor audiencia de toda la historia según índice

La serie televisiva Los Simpson es sin lugar a dudas una de las producciones más famosas y exitosas del mundo. A lo largo de sus más de 700 capítulos, la serie ha logrado atravesar diferentes generaciones de televidentes ya que fue emitida por primera vez en 1989 y aún está disponible.

Quienes crecieron junto a Los Simpson conocen a cada uno de los miembros de la familia que representa una sátira de la sociedad norteamericana. Con Homero a la cabeza, los protagonistas de esta serie han sido figuras principales en algunos capítulos mientras que en otros lo han sido de forma conjunta.

En sus 36 temporadas, la serie se ha encargado de entretener a grandes y chicos con un sinfín de historias por demás atrapantes. Sin embargo, según los índices de audiencia de Los Simpson en Estados Unidos hay un capítulo que puede considerarse como el mejor. Se trata del episodio con mayor audiencia de toda su historia.

El capítulo “Bart reprueba” es el más visto de la serie con un índice de 18.4, lo que representa más de 33,5 millones de televidentes. En este episodio el protagonista principal es Bart quien se encuentra a punto de reprobar el año en la escuela pero, lejos de hacerle caso a su maestra Edna Krabappel, decide pasar el día mirando televisión y jugando videojuegos.

Finalmente, Bart reprueba el año y, ante la presión y el temor sobre la reacción de su familia, hará lo imposible por revertir esta situación. “Bart reprueba” es el primer capítulo de la segunda temporada de Los Simpson y fue emitido en 1990, desde entonces no ha dejado de sumar visualizaciones por lo que, si aún no lo viste, será mejor que no te pierdas el mejor episodio de la serie.

