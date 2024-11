Cuál es el país de Sudamérica elegido como el mejor destino para visitar en 2024, según expertos

Desde Lonely Planet han realizado una lista con los mejores destinos para que los turistas visiten en el 2024. Entre ellos hay uno que se destaca por sus grandes maravillas y pertenece a Sudamérica .

Este es el país de Sudamérica elegido como el mejor destino

Se trata de Chile y aparece en la lista "Best in Travel", que destaca los destinos más recomendados del año. En la misma solo se han incluido únicamente dos países de América Latina, con Chile siendo el único representante de Sudamérica.

Este país tiene como principal característica su extensa costa que ofrece paisajes naturales hermosos. Además brinda una experiencia excepcional para los amantes de la aventura y la belleza natural.

Dentro de Chile podemos encontrar el desierto de Atacama que es el más árido del mundo y también el campo de géiseres de El Tatio, ubicado en la cordillera de los Andes. Estos son lugares que son muy visitados por los turistas.

En cuanto a su costa se extiende por casi 6.500 kilómetros, ofrece playas paradisíacas y paisajes costeros que son ideales para la exploración.

SIGUE LEYENDO

Ni Italia ni España: este es el país con el mejor queso del mundo

¿Buscas vivir una linda vejez? Especialistas confirman cuál es el mejor país de Sudamérica para emigrar después de los 60 años