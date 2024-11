Netflix tiene el drama francés que debes ver lejos de los niños

Netflix es una plataforma ideal para aquellos amantes del cine, y de algunos géneros como el dramático. Posee un amplio catálogo con una selección de películas que exploran las complejidades del amor, las relaciones interpersonales, las parejas y sus conflictos. Puedes encontrar producciones que fueron aclamadas por la crítica cinematográfica.

Vale destacar que en la plataforma de Netflix, podrás hallar películas y series que conviene no verlas con niños alrededor. En esta oportunidad se trata de un drama subido de tono. Se estrenó en el 2018, filme francés y se llama Nothing to hide.

Este filme dramático subido de tono es ideal para disfrutarlo solo o con tu pareja. Fuente: Pinterest

Por qué debes ver Nothing to hide

Nothing to hide es una versión francesa y vale aclarar que existen muchos filmes con origen en diferentes países. Esta película se desarrolla en un solo ambiente y dura 90 minutos. La dirección está a cargo de Fred Cavayé. La sinopsis de Netflix señala: "En una cena varias parejas de amigos deciden hacer un “juego”: cada uno debe colocar su teléfono móvil en el centro de la mesa y compartir con los demás el contenido de cada mensaje, llamada telefónica, correo electrónico, conversaciones de Facebook, etc. No pasará mucho tiempo antes de que este “juego” se convierta en una pesadilla".

Aunque los personajes intentan tomarse las cosas con calma y hacer caso omiso de la tensión a la situación al principio, no pasa mucho tiempo hasta que comienzan a aparecer mensajes comprometedores que ponen en peligro su reputación, su fachada social y sus relaciones mutuas. En los últimos minutos de Nothing to hide, la inquietud y la incomodidad del juego se han convertido en una crisis total para los personajes, con frustraciones y conflictos que no pueden resolverse en el marco de una cena informal.

El director de Nothing to hide decide la forma de concluir la historia de manera deliberada, con mucho que revelar sobre su perspectiva final sobre las relaciones, los secretos y el significado de la confianza en el mundo moderno. El filme está protagonizado por Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz, Doria Tillier, Grégory Gadebois, Roschdy Zem y Fleur Fitoussi. ¡A disfrutarlo en la plataforma de Netflix!