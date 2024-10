Las mejores 5 películas sobre brujas para disfrutar en Halloween, ¿dónde verlas?

Falta poco para la noche de Halloween, por lo que, si estás buscando que ver en esa fecha o estás armando un maratón de películas en el mes de octubre, aquí te decimos cuáles son las mejores sobre brujas y donde puedes verlas, ya que todas se encuentran en diferentes plataformas de streaming.

Aunque todas son protagonizadas por mujeres brujas, cada una de estas películas tiene su encanto, ya que algunas son más cómicas y otras más espeluznantes. Sin embargo, las cinco cintas son perfectas para disfrutas en la Noche de Brujas, ya que todas tienen una vibra mágica y otoñal.

Además, todas duran entre 1 hora y media o dos horas, por lo que podrías terminar de verlas todas en una noche si te lo propones. Por si fuera poco, todas son muy icónicas y populares, por lo que si aún no las has visto no te las puedes perder este 31 de octubre.

5 películas sobre brujas para ver en Halloween, ¿dónde verlas?

La bruja del amor

Esta es una de las películas más perfectas para ver en la Noche de Brujas, pues trata de una mujer, quien es interpretada por Samantha Robinson, que tras la muerte de su esposo utiliza la magia para que los hombres caigan rendidos a sus pies. Sin embargo, no es una cinta romántica, ya que está llena de suspenso y terror. Además, no es apta para menores de 16 años, ya que es clasificación C.

Para verla lo puedes hacer a través de la plataforma Tubi, donde es totalmente gratis o en Prime Video, donde se encuentra subtitulada al español.

(Créditos: Oscilloscope Laboratories)

Hechizo de amor

Si te encantan las películas de brujas llenas de fantasía y romance, esta cinta protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman te encantará, pues trata de dos hermanas que no pueden encontrar el amor debido a que todos los hombres de los que se enamoran están destinados a morir de manera prematura.

Actualmente se encuentra disponible en Amazon Prime Video o en Apple TV, en ambas plataformas está en español, aunque no es apta para menores de 13 años.

(Créditos: Warner Bros)

Las brujas

Cuando se trata de Halloween, esta cinta protagonizada por Anjelica Huston es una de las preferidas, pues está llena de fantasía y es apta para todo público, aunque no para los asustadizos, ya que trata de un grupo de brujas que se dedican a convertir niños en ratas alrededor del mundo. Sin embargo, una anciana y su nieto se las ingenian para terminar con su malicioso plan.

Actualmente se encuentra disponible en las plataformas de Amazon Prime Video y en Apple TV, por lo que no dudes en verla este 31 de octubre.

(Créditos: Warner Bros)

Jóvenes brujas

Sin duda, una de las películas de brujas más terroríficas e icónicas es esta, pues esta cinta protagonizada por Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell y Rachel True se ha convertido en una de las preferidas para ver en la Noche de Brujas, ya que tiene espeluznantes escenas.

Trata de cuatro señoritas que utilizan la magia para su beneficio sin importar las consecuencias, pero un día, una de ellas decide no seguir estos pasos, por lo que todo saldrá mal para ella tras tomar esta decisión, ya que intentarán asesinarla,

Actualmente, se encuentra disponible en la plataforma de Max, Amazon Prime Video o Aplee TV, en ambos sitios está en español, aunque no es apta para menores de 13 años.

(Créditos: Columbia Pictures)

Abracadabra

Protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Omri Katz, Thora Birch y Vinessa Shaw, esta película de brujas se ha convertido en una de las preferidas por el público, pues está llena de terror, fantasía y comedia. De hecho, es apta para niños.

Aunque trata de brujas, esta cinta trata un grupo de niños que, tras encender una vela mágica, resucitan accidentalmente a tres brujas de Salem. Las brujas, decididas a robar la vida de los niños para recuperar su juventud, deben ser detenidas antes de que logren completar su plan.

Actualmente, está únicamente disponible en Disney Plus, donde se puede ver doblada o subtítulada.

(Créditos: Walt Disney Pictures)

Sigue leyendo:

Netflix tiene 3 películas japonesas de terror que te pondrán los pelos de punta en Halloween

Estos son los mejores 5 K-Dramas disponibles en Netflix de suspenso y terror para ver en Halloween

Esta es la mejor película coreana de ciencia ficción y está disponible en Netflix