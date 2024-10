Netflix: ¿Qué K-Dramas llegarán a la plataforma en noviembre?

Netflix es una de las plataformas de streaming más grandes y como cada mes se encuentra preparando increíbles estrenos para el mes de noviembre. De hecho, se han confirmado la llegada de al menos tres K-Dramas, por lo que aquí te decimos cuáles son y cuándo llegan.

Aunque es probable que cerca de la fecha se confirmen más estrenos o se retrasen algunos otros, debido al doblaje o la traducción, los dramas coreanos que llegarán a la plataforma prometen ser sumamente entretenidos, pues han sido bien calificados por la crítica.

Hasta el momento, es un hecho que en noviembre podrás disfrutar de la comedia romántica "Mr. Plankton", el thriller "When the Phone Rings" y el K-Drama "A Virtuous Business", los cuáles han prometen ser de lo mejor del contenido nuevo en el catálogo..

Netflix se llena de K-Dramas este mes. (Créditos: Netflix)

¿Qué K-Dramas llegarán a Netflix en noviembre?

"Mr. Plankton" es un K-Drama original de la plataforma que llegará en noviembre. La historia trata de Hae Jo (Woo Do Hwan), un hombre que no posee nada en la vida y siente que no pertenece a ningún lugar, ya que no tiene ni idea de quién es su padre. Sin embargo, un día conoce a Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi), una chica con menopausia prematura que lo acompañará a buscarlo y encontrar sentido a la vida.

Conoce los títulos que llegarán a la plataforma en noviembre. (Créditos: Netflix)

Episodios: 10

Género: Comedia, Drama, Romance

Fecha de lanzamiento de Netflix: 8 de noviembre de 2024

"When the Phone Rings": este drama coreano llegó a Netflix en octubre en algunos países, pero se espera que llegue a América Latina este mes. La historia va de Baek Sa Eon (Yoo Yun Suk ), quien proviene de una prestigiosa familia política y se convirtió en el portavoz presidencial más joven de Corea del Sur. Este, se casó por conveniencia con Hong Hee Joo (Chae Soo Bin ), quien es hija del propietario de un periódico y tiene mutismo. Durante su matrimonio, no se han comunicado entre sí, pero todo cambiará cuando ella sea secuestrada.

Episodios: 12

Género: Drama, Suspenso, Misterio, Romance

Fecha de lanzamiento de Netflix: 15 de noviembre de 2024

"A Virtuous Business": este nuevo dorama llegará a Netflix este mes. Ambientado en 1992, esta historia ocurre en una aldea rural de Corea del Sur, donde cuatro hermanas comenzaron a vender productos para adultos de puerta en puerta cuando el “sexo” aún era un tabú. Con su carisma y energía, estas mujeres mejorarán la vida y relación de muchas parejas.

Género: Comedia

Fecha final de Netflix: 17 de noviembre de 2024

