Uñas coreanas: 5 diseños elegantes para la noche de Halloween

Las uñas coreanas han ganado popularidad por sus diseños elegantes y únicos, pues normalmente tienen colores pastel, así como pegatinas, esmaltes de gel y decoraciones como gemas o perlas. De hecho, es cada vez más común ver este estilo de nail art, ya que suelen ser pequeñas, pero con detalles diferentes que permiten combinar con todo tipo de ropa.

Además, este estilo de uñas suele acoplarse a diferentes fechas y Halloween no es la excepción, pues en Corea del Sur es común ver en los estudios de uñas con diseños únicos alusivos a esa celebración, los cuales suelen estar decorados de calabazas, fantasmas o adorables murciélagos.

Por esta razón, aquí te compartimos cinco diseños de uñas coreanas inspirados en la celebración de Halloween para que puedas hacerte un nail art así para la noche del próximo 31 de octubre.

(Créditos: Pinterest / Nailview)

5 diseños de uñas coreanas para la noche de Halloween

Los diseños coreanos normalmente utilizan colores pasteles y este nail art no es la excepción, pues tiene tonos lilas y salmón totalmente hermosos. Como decoración tiene algunos detalles de Halloween como fantasmas, calabazas y dulces, los cuales son figuras en 3D. Además, son cortas y cómodas de llevar.

El nail art coreano usa tonos pasteles. (Créditos: Pinterest / Favorite nail studio)

Morado y naranja son los tonos de Halloween por excelencia, así que no deben faltar en un diseño de uñas, pero para no tener demasiado color los nail art coreanos suelen agregar detalles blancos o transparentes que le dan un aspecto más elegante a las manos. Sin embargo, no se olvidan de colocar decoraciones adorables como calabazas, estrellas, así como un Snoopy con sombrero de mago.

Las uñas coreanas suelen ser cortas. (Créditos: Pinterest / Favorite nail studio)

Si te gustan los diseños de uñas más elegantes, este nail art coreano de color naranja con transparente es excelente, pues al tener pocos colores, es ideal para presumir unas manos hermosas el 31 de octubre. Además, tiene pequeños detalles de fantasmas, calabazas y murciélagos alusivos a la fecha.

Los diseños coreanos son elegantes. (Créditos: Pinterest / MIDORI)

El dorado es uno de los colores más elegantes, por lo que usarlo en un diseño de uñas mejorará el aspecto de cualquier mano. De hecho, este nail art coreano es muy sencillo, ya que solamente tiene pequeños detalles de figuras de calabazas, pero los combina con tonos dorados y brillantes.

Los nail art en Corea son únicos y adorables. (Créditos: Pinterest / Favorite nail studio)

Demasiado negro en tus manos puede quitarle lo elegante, pero unos pequeños toques como los de este diseño de uñas lucirán simples, pero muy chic. Además, los detalles de fantasmas, calabazas, gatos y murciélagos le darán ese toque espeluznante para Halloween.

(Créditos: Pinterest / Favorite nail studio)

