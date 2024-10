El truco para saber si alguien miente al hablar, según especialista

Todas las personas estamos expuestos a momentos en que debemos mentir o que nos mienten. La mentira forma parte de la comunicación entre las personas aunque en muchos casos son mentiras piadosas y en otros es un proceder recurrente de alguien.

Cómo saber que alguien miente. Fuente: Canva

Cuando somos el blanco de una mentira podemos experimentar sentimientos negativos muy fuertes. Sentirse traicionado por alguien que queremos a causa de una mentira puede ser uno de los dolores más grandes y que queremos evitar. Pero en el mundo de la comunicación entre personas todo es posible.

Quién te miente

En este marco, es interesante saber que podríamos llegar a detectar cuando una persona nos está mintiendo. Así lo afirma José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que destaca que no es tan sencillo descubrirlo pero que podemos estar atentos a signos que por lo general se presentan como cambios de comportamiento.

Cuando una persona está formulando una mentira, explica Ovejero, el cerebro está concentrado en ese trabajo por lo que deja de enviarle señales a otras tareas que realiza el cuerpo como por ejemplo la gesticulación con las manos. Además, indica que al mentir muchas personas orientan su cuerpo hacia una salida o se ocultan detrás de algún objeto físico.

Ovejero advierte que detectar a una persona que miente no se basa simplemente en analizar su comunicación no verbal ya que esta no es concluyente. El especialista vuelve a remarcar que lo ideal es advertir cambios de comportamientos en la persona que nos está hablando ya que estos son signos de que la verdad está siendo ocultada.

