Un neurólogo confirma la edad en la que se debes dejar de beber cerveza

Tomar cerveza en exceso puede tener una serie de efectos negativos en la salud física y mental. Entre los problemas más comunes se encuentran el aumento de peso, ya que la cerveza contiene calorías vacías que pueden contribuir a la obesidad. Además, el consumo excesivo de alcohol puede afectar la función hepática, provocar trastornos en la digestión y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. A nivel psicológico, el abuso de la cerveza puede llevar a la dependencia y a trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión.

Edad para dejar de tomar cerveza. Fuente: Archivo

Recientes estudios en neurociencia han comenzado a arrojar luz sobre cómo el consumo de cerveza y otros alcoholes afecta el cerebro. Investigaciones han demostrado que el alcohol puede alterar la comunicación entre neuronas, lo que afecta la memoria y la capacidad de aprendizaje. Un estudio específico reveló que el consumo crónico de cerveza puede reducir el volumen del hipocampo, una región del cerebro crucial para la formación de nuevos recuerdos. Estos hallazgos subrayan la importancia de moderar el consumo de alcohol para proteger la salud cognitiva a largo plazo.

Edad para dejar de tomar cerveza. Fuente: Archivo

LA EDAD RECOMENDADA PARA DEJAR DE TOMAR CERVEZA

Los neurólogos y expertos en salud mental sugieren que la edad en la que las personas deben reconsiderar su consumo de cerveza y, en general, de alcohol, es alrededor de los 25 años. A esta edad, el cerebro humano aún está en proceso de desarrollo y es particularmente vulnerable a los efectos negativos del alcohol. Los especialistas recomiendan que los jóvenes se abstengan de consumir alcohol en exceso, ya que esto puede interferir con el desarrollo adecuado de habilidades cognitivas y emocionales. Tomar decisiones informadas sobre el consumo de cerveza puede contribuir a una mejor salud cerebral y general en la vida adulta.

El consumo de alcohol puede ocasionar serios problemas en el cerebro, incluyendo pérdidas de memoria, deterioro cognitivo e incluso demencia. Esta advertencia proviene del neurólogo Dr. Richard Restak, quien lo menciona en su libro "Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind".

Este especialista enfatiza la importancia de dejar de beber antes de llegar a los 70 años, ya que a partir de los 65, el cuerpo comienza a perder neuronas a un ritmo acelerado. Por lo tanto, es esencial cuidar las que permanecen: "Es vital abstenerse del alcohol en una etapa de la vida donde la preservación de las neuronas es crucial".

SIGUE LEYENDO:

¿Tiene más azúcar la cerveza o el refresco? Esto revela la Profeco

México, cuarto lugar mundial en consumo de cerveza