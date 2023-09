VIDEO | Niño conmueve las redes al buscar a su abuela en la funeraria en la que fue velada

Historias que se hacen virales en TikTok han logrado llevar los sentimientos de los usuarios al límite, esta vez fue un niño quien conmovió por su tierno gesto al preguntar por su abuela en la funeraria donde fue velada. El pequeño grita una y otra vez desde la puerta tratando de buscarla, pues reconoció la camioneta en la que fue llevada al panteón.

“Las abuelas deberán ser eternas”, es el mensaje que acompaña el video compartido por la usuaria @dulgutierrez916, madre del menor, quien explicó que cada vez que pasaban por la funeraria su hijo de tan sólo cinco años grita para buscar a su abuela ya que recuerda éste como el último sitio donde la vio y la camioneta en la que fue trasladado el cuerpo al panteón para dar el último adiós.

Niño conmueve al recordar el último lugar en el que vio a su abuela. Foto: Captura de pantalla TikTok @dulgutierrez916

Debido a su edad el pequeño aún no comprende la muerte de su abuela, por ello piensa que la en contará en la funeraria. Ante esto, su madre se detiene para explicarle, pero el pequeño insiste en gritar una y otra vez esperando encontrarla. “Pero no, no, ahí se fue en la camioneta, pero se fue al cielo, vente, ya vente, ya no le grites, vente”, insiste la madre al niño para retirarse del lugar.

Niño conmueve las redes sociales

En otro de los clips la mujer muestra el primer momento en el que el niño recuerda la funeraria como el último sitio en el que vio a su abuela, en aquel instante no dudó en acercarse a la puerta para gritar esperando encontrarla pero se aleja triste al no lograrlo: "Ya no está, ya no está mi abuela”.

El niño reconoció la camioneta en la que su abuela fue llevada al panteón. Foto: Captura de pantalla TikTok @dulgutierrez916

Los comentarios no se hicieron esperar y la usuaria también compartió algunos videos del último adiós a su madre, así como fotografías que dan muestra de la gran unión que existía entre la abuela y su nieto: "Fueron la Luna y el Sol ellos dos”. Familiares han externado su apoyo ante lo ocurrido, mientras que otros usuarios conmovidos no dudaron en relatar su historia.

“‘Irse al cielo’ no ha sido la respuesta que él necesita. Ojalá puedan ayudarle a entender mejor lo que pasó con su abuelita”, “Los abuelos nos ven nacer y a nosotros nos toca verlos partir”, “Aquí lloramos todos o nadie”, “Mi hijo aún me dice cada que salimos que si vamos a casa de su Tita”, “Me hizo llorar, me acordé de mi abuelita”, “Él lo hace con inocencia pensando que sigue viva” y “Pobre chiquito, me dolió ver cómo busca a la abuelita”, fueron algunos de los comentarios.

