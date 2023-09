El US OPEN demostró como se juega con estilo en el tenis

Querido lector, yo de deportes no sé nada. Lo he confesado aquí varias veces. Pero de lo que sí sé es de moda, y el tenis y la moda están entrelazados de muchas formas, desde la indumentaria de los jugadores profesionales, quienes suelen lucir uniformes diseñados por marcas reconocidas que pueden a su vez influir en las tendencias de moda y generar interés por un público diferente, hasta el calzado que usan, los tenis que hoy forman parte de la vestimenta diaria de la mayoría de las personas.

Las marcas de moda aprovechan para hacer colaboraciones con tenistas famosos para lanzar líneas de ropa y calzado inspiradas en su estilo y personalidad que funcionan tanto en el mundo del deporte como en el de la moda. La ropa deportiva a menudo utiliza tecnologías de textiles avanzadas que influyen en el diseño y la fabricación de la ropa de moda en general. Ambos mundos se ven beneficiados ya que al interactuar impactan públicos que antes eran desconocidos para ellos.

El US OPEN es uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, atrae una audiencia diversa, incluidas celebridades, fanáticos del deporte y amantes de la moda. No es sólo un evento deportivo, sino también social. Las personas que asisten se visten elegante, lo que lo convierte en un evento que es un escaparate de moda en sí mismo. También se organizan eventos de alfombra roja relacionados con el torneo en donde las celebridades exhiben sus looks más destacados.

Para esta edición 2023, que se está llevando a cabo en este momento, las marcas de moda decidieron participar de lleno. El jugador español de 20 años Carlos Alcaraz se convirtió en embajador de la marca Louis Vuitton este verano lanzando la colección primavera-verano 2024 de la marca. Otro jugador, el italiano Jannik Sinner, es embajador de Gucci y así portó sus diferentes atuendos llamando la atención de los espectadores.

No es la primera vez que Louis Vuitton incursiona en este deporte, la primera vez lo hizo con Naomi Osaka. Prada sacó su línea primavera-verano 2023 con el jugador americano Reilly Opelka como uno de sus modelos. Importante tomar en cuenta que estas son marcas que antes dirigían sus esfuerzos de marketing a celebridades de música y películas viendo los deportes como un nicho menos importante.

Se estima que la base global de fans del tenis es de un billón de personas por lo que se entiende el cambio de dirección del marketing. Además de que la nueva generación de jugadores de tenis es más joven, diversa, carismática, y están presentes en redes sociales y con un gusto especial por la moda.

Leyendas como Venus y Serena Williams siempre fueron promotoras de la sinergia entre moda y deporte, creando sus propias marcas y portándolas en sus partidos, pero, más que nada, utilizando la moda como una herramienta para acercarse y conectar con sus fans creando más oportunidades de hacer negocios.

Y no nada más en las canchas del US OPEN, pero también en las pasarelas de las semanas de moda en París y Milán podemos ver a los jugadores creando una relación bilateral entre moda y deporte.

POR BRENDA JAET

MAAZ