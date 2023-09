Respira profundo antes de conocer el significado del punto verde en las conversaciones de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en la app de mensajerías, llamadas y porque no, videos con más éxito en todo el mundo. Como toda tecnología de punta, este medio de comunicación cuentan con muchos secretos y hoy te vamos a develar uno que es la famosa luz verde que aparece en el celular cuando abres la aplicación.

Google para todo el sistema Android ha diseñado esta luz verde en la barra posterior de notificaciones o cerca de tu cámara con la que los usuarios pueden tener un mayor control sobre su privacidad. Si has leído bien, esta herramienta habla de la privacidad y no sobre el control de tu dispositivo.

Celular. Fuente: Archivo.

La luz verde en tu celular de WhatsApp es una herramienta para cuidar tu privacidad

Tanto para WhatsApp como otras app que tengas en el móvil, tu seguridad puede quedar vulnerable, y es por ello que Google desarrollo un sensor que se activa cada vez que se captura un video o sonido, este sensor se proyecta en forma de luz verde y sueles verla cada vez que enciendes tu cámara o grabas un audio, ya sea en el dispositivo o alguna de tus aplicaciones favoritas.

WhatsApp. Fuente: Pinterest.

En el caso que en los dispositivos de Google con sistema Android este punto verde se enciende cuándo tú no estás realizando ninguna de estas actividades puede ser un indicador de que alguna aplicación está recopilando información en segundo plano de forma no autorizada. Para evitar este tipo de cosas es necesario que revises los permisos que le otorgas a cada aplicación y elimines aquellas que no te terminen de convencer.

Para un WhatsApp seguro, google es la empresa encargada de supervisar que los sistemas Android funcionen óptimamente, por lo que con esta función la empresa continua con su compromiso con la protección de la privacidad de sus usuarios. Presta atención a este punto y ve que hace tu celular.

