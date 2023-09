3 cortometrajes de terror que te robarán la tranquilidad al grado de dejar las luces encendidas

Cuando de infringir terror se trata, las películas muchas veces no son la opción más recomendable, en parte porque están llenas de recursos predecibles e historias gastadas que, si bien funcionaron hace algunos años, hoy en día se vuelven cansadas y hasta aburridas, algo que no ocurre con los cortometrajes de terror disponibles en diversas plataformas digitales, los cuales a pesar de no contar con grandes presupuestos, sí que saben hacer uso de los recursos narrativos para intimidar a su audiencia.

Algunos de los videos de YouTube más populares en el 2013 eran las famosas creppy pastas, mismas que a pesar de retomar personajes o series reconocidas, le daban un tono retorcido a su historia de origen o inventaban la existencia de un capítulo siniestro que terminó por acabar con la infancia de muchos internautas.

Sin embargo, en el interior de la mencionada plataforma también existen algunas creaciones audiovisuales amateur que son perfectas para pasar una noche llena de terror en la que dudes de la existencia de lo paranormal y comiences a cuestionarte si fue buena idea aventurarte a ver estos videos con la dulce compañía de la noche y el cobijo de la obscura noche.

Videos de terror para no dormir

El primer video cuenta la historia de un hombre que se acaba de mudar de casa, y dentro de las cajas de su mudanza encuentra una cámara instantánea, la cual le mostrará que a veces independizarte puede tener extraños desenlaces, especialmente si eres una persona a la que no le gusta quedarse con la duda, algo que podría provocarte extrañas experiencias.

El segundo cortometraje retoma una de las actividades más relajantes que puede existir en el mundo: escuchar un video de ASMR justo antes de dormir, algo que así como podría ser una experiencia ideal para eludir todo el estrés del día, también podría posicionarse como una verdadera pesadilla en la que querrás jamás haberte sumergido.

Por último, si eres fan de las historias en las que los espejos tienen un papel protagónico, este es el corto de terror que es perfecto para ti, ya que retoma la idea de que los espejos son portales siniestros que pueden llevar a otras dimensiones e incluso a una realidad paralela en la que tu peor enemigo es tu propio reflejo.

