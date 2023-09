Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 2 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 2 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No te acabes la quincena en este fin de semana, gasta en cosas importantes Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía estará más revuelta que un caldero de brujas en pleno "aquelarre". Controla ese ímpetu antes de que termines pisando callos sin darte cuenta.

Grandes cambios en el área de los dineros los cuales te traerán grandes beneficios en distintas áreas sobre todo en un negocio que has tenido en mente y que por mil razones no has podido llevar a cabo.

Momento de que tomes el toro por los cuernos y vayas por eso que siempre has querido y necesitado a tu lado, que te valgan las críticas y comentarios tontos, es momento que te centres en todo eso que mueve tu vida y mueve tu mundo..

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en lugar de aferrarte a tus opiniones como una garrapata, intenta ser un poco más flexible. Vienen momentos de muchos cambios a tu vida, pero deberás de ser muy inteligente para que ningún hijo de la tostada te los arruine.

El amor está en el aire, pero si sigues siendo tan posesivo, podrías asustar a tus posibles parejas más rápido que un gallo al amanecer.

Días en los que deberás tomar en cuenta los consejos de tus mayores si quieres salir victorioso de muchas situaciones, no pretendas ser alguien que no eres para complacer a quien no hace nada por tenerte en su vida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente estará más inquieta que un niño con hiperactividad en una tienda de juguetes. Aprovecha esa creatividad desbordante, pero por favor, enfócate en una cosa a la vez.

No temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo.

Si tienes pareja es posible que haya ciertos roces a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Hay mucha suerte en números que terminen en 12, 45 y 89.

Es el día de ganarse la lotería, juégatela Foto: Especial

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tus emociones podrían ser un verdadero torbellino, pero eso no significa que tengas que esconderte en tu caparazón.

Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar.

No trates como prioridad a quien solo te trata como una opción, algunas veces te atontas demasiado al punto de que juegan y hacen lo que quieren contigo.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este mes, tu confianza estará más alta que un castillo en las nubes. Pero cuidado con no cruzar la línea entre la autoestima y el ego descontrolado.

Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders.

Vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este mes, tu atención a los detalles estará en su punto máximo, pero no te ahogues en los pequeños asuntos.

Si no, te volverás más crítico que un juez en un concurso de malabaristas. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Harán evento donde no serás requerido o requerida.

La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas.

Deberás centrar todos tus pensamientos y organizarlos antes de ejecutar Foto: Especial

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este mes, tu deseo de armonía te llevará a hacer malabarismos con relaciones y decisiones. Pero ojo, no te quedes atascado en la indecisión.

No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Cuidado con infidelidades en caso de tener una relación.

Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este mes, tus emociones estarán hirviendo a fuego lento, pero cuidado con no caer en la manipulación. Si juegas tus cartas demasiado cerca del pecho, podrías quedarte solo con tus secretos, más aislado que un lobo solitario en la noche.

Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales.

Te llega dinero extra de una deuda que había en tu pasado. No te gusta andar con rodeos y se desespera mucho sino ve interés rápido por parte de la otra persona.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, este mes, tu espíritu aventurero estará en su punto máximo, pero no dejes que tus impulsos te lleven por malos caminos.

Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta este fin de semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de tierras lejanas. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad.

Trata de recordar esos sueños que tienen un significado para ti Foto: Especial

Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, este mes, tus metas estarán en la mira, pero no te conviertas en un workaholic sin vida social.

Si no, te sentirás más agotado que un burro cargando lingotes de oro. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir.

Vienen días en los cuales deberás de entender que hay tiempo para todo, no te adelantes en tus planes y sueños o no te saldrán como tu deseas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este mes, tu originalidad estará en su apogeo, pero no te desconectes demasiado de la realidad.

A veces, es importante seguir algunas reglas para evitar problemas mayores. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen.

Cuidado con amores de una noche sobre todo si es con personas que acabas de conocer, no sueltes prenda tan rápido. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, este mes, tus emociones estarán en la superficie, pero no te dejes llevar por la corriente sin rumbo.

Si no, te sentirás más perdido que un pez en un río revuelto. Iniciarás el mes con toda la actitud de comerte el mundo, pero debes de tener calma para no cometer imprudencias. Cuídate de accidentes automovilísticos pues estarán a la orden del día.

No hagas caso a comentarios tontos de otras personas, deja que tiren miércoles todo lo que quieran, recuerda que no es tu problema lo que ellos piensan o digan de ti.

Cuida tus comentarios o puedes regar el tepache Foto: Especial

