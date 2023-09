¿Cómo dormir a mi bebé? 2 consejos que te ayudarán y no morir en el intento

Si eres mamá -sobre todo primeriza- y no sabes qué hacer para dormir a tu bebé y ya intentaste de todo, seguiste el consejo de tu mamá, la abuela, la amiga y hasta de la vecina y nada funciona, esto es para ti, te contamos las cosas básicas que necesitas saber para que tu hijo/a duerma, pero sobre todo descanses tu también.

Muchas parejas no saben cómo hacer que sus bebés duerman. Foto: Especial

¿Por qué es importante que duerma mi bebé?

Ayuda a que el cerebro y cuerpo trabajen de mejor manera, sobre todo porque cuando duermen desarrollan conexiones neuronales, esto sucede en los tres primeros años de vida de los infantes, por lo que después de esa edad es imposible estimular esas conexiones. También es importante porque la hormona del crecimiento se desarrolla en esa etapa.

¿Cómo se duerme a un bebé?

Probablemente es la pregunta más frecuente que los padres se hacen cuando quieren que su hijo duerma y no puede, la realidad es que nadie explica cómo hacerlo, puedes escuchar algunos consejos, pero no hay un remedio exclusivo para eso, y por cierto, usar la técnica de "cansarlo" o saltarse sus siestas para que en la noche esté cansado y se duerma, no siempre funciona.

Lo mejor que puedes hacer es conocer e identificar ciertas características que tu bebé desarrolle a la hora de dormir, como el sueño activo y las ventanas de sueño, ¿pero a qué nos referimos con eso?

¿Qué cosas hace tu bebé cuando tiene sueño? Foto: Especial

¿Qué es el sueño activo y las ventas de sueño?

El sueño activo es una etapa por la que pasan los recién nacidos, ¿te ha pasado qué has visto a tu bebé con los ojos abiertos o haciendo ciertos movimientos y ruidos? probablemente piensas que está despierto, te acercas y sin querer los despiertas. Esto sucede porque en sus primeros meses de vida su cuerpo no se paraliza completamente como en las demás personas, sino hasta los 3 o 4 meses.

Debido a esto muchos padres piensan que sus hijos no duermen, pero en realidad lo están haciendo aunque no lo parezca. Puede sonar extraño, pero es importante saber qué significa y que también es otra manera de dormir.

Si aún tienes duda de qué es el sueño activo escucha este episodio de En la mother, soy mamá, donde en menos de media hora aprenderás de Giulianna Boffa sleep coach sobre el complejo mundo de dormir a tu pequeño, y te darás cuenta que no es tan difícil como parece.

Ahora vayamos con la ventana de sueño, ¿qué es y cómo me ayuda? Bueno, esto nos ayuda a saber cuánto tiempo lleva despierto, con base en eso se pueden armar horarios para dormir. Puedes ayudarte de una tablita para registrar las horas, debes anotar desde que se despertó en la mañana, hasta la siguiente hora en la que durmió. No te preocupes si suena complicado, recuerda que aquí te compartimos un episodio donde se explica a profundidad el tema, y puedas entenderlo mejor.

Tip extra para que tu bebé duerma mejor

Los bebés deben dormir en total oscuridad, se recomienda que sea a partir de los ocho meses. Esto hará que se duerma más fácil, incluso si se despierta pueda conciliar el sueño de nuevo sin distracciones. Esto también aplica para los adultos, sí también estás buscando una forma de dormir mejor, alejate de todas las fuentes de luz posible unas horas antes de ir a la cama, y que tu habitación permanezca lo más oscura posible, porque claro que también es importante que como mamá o papá puedas descansar.