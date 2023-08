Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 4 al 6 de agosto, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana del 4 al 6 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Los nativos de Aries encontrarán, en este fin de semana, un poco de tranquilidad y, aunque les guste estar siempre en movimiento, esta vez lo van a agradecer de verdad. Debemos decir que los más afortunados serán aquellos que tengan pareja, pues podrán estar tranquilos en casa disfrutando de su compañía. Los que estén solteros echarán en falta tener a alguien cerca, pero esto tampoco es algo que les vaya a preocupar en exceso. Si hay algo que deben tener presente es que el amor llega cuando debe y que no se deben forzar las relaciones en ningún aspecto.

En cuanto a los amigos, debemos decir a los Aries que podrán salir con ellos si es lo que quieren, pero posiblemente se sentirán de lo más cansados y optarán por disfrutar del descanso este fin de semana.

Tauro

Las cosas no les irán bien a los Tauro en este fin de semana y es que las discusiones con la pareja y la familia estarán presentes todos los días. De hecho, la semana ya ha sido un tanto complicada en este sentido, y el fin de semana no va a ser diferente. No hay que preocuparse en exceso por perder la relación, pues esto no va a pasar. Simplemente son malos días que todos pasamos en la vida.

En cuanto a los Tauro que no tiene pareja, estos sentirán un vacío en sus corazones y empezarán a analizar la detalle el tiempo que estuvieron con su última pareja. Esto no es necesario, pues no van a sacar nada en claro y solo acabarán por sentirse culpables.

Géminis

Amables, divertidos y con muchas ganas de seguir adelante en la vida, los Géminis contarán con una gran energía que atraerá a todos los que estén cerca de ellos. Es importante que estos sepan usar este momento de suerte en sus vidas, ya sea para conseguir pareja o bien para conseguir ampliar su círculo de amigos.

Los que ya tienen pareja, deberían empezar a hacer planes un tanto especiales, pues este fin de semana puede ser muy diferente y especial para ellos. Una salida a un balneario, por ejemplo, o simplemente irse a la playa a dar un paseo por la arena son actividades que les harán sentir mucho más unidos.

Cáncer

Un fin de semana de disfrute personal y es que los Cáncer sentirán la necesidad de quedarse en casa y disfrutar de tiempo para ellos. Si hay algo que estos deben saber es que este fin de semana no es bueno para encontrar pareja, por lo que pueden dedicarse a ellos sin pensar en otras cosas.

Los nativos de Cáncer son personas responsables y esto es algo que les va muy bien en la vida, pero también es cierto que deben pensar un poco más en ellos y dejar, de tanto en tanto, las responsabilidades de lado. Lo mejor que pueden hacer este fin de semana es, pues, dedicarse a ellos completamente.

Leo

Muchas tareas atrasadas por hacer en casa o esto es lo que piensan los Leo. Estos nativos siempre buscan tener las cosas al día y se llena de responsabilidades que no les tocan o que no son tan importantes. Este fin de semana se sentirán con mucho por hacer, pero la realidad es bien distinta. No pasará nada para que cojan tiempo de ocio para ellos.

La suerte la tendrán los que tienen pareja, pues estas les sacarán de casa les guste o no y, por ende, acabarán por dejar las obligaciones. Los Leo deben hacer una seria reflexión sobre este punto en sus vidas.

Virgo

Un gran fin de semana para los Virgo, sobre todo, para los que tienen pareja y esta es Cáncer, Aries o Capricornio. Será un fin de semana en el que podrán disfrutar de la relación y tendrán tiempo para ellos. Esto es esencial para que las relaciones avancen.

Para los solteros, este fin de semana les traerá muchas sorpresas y de lo más agradables en el tema del amor, por lo que es importante tener los ojos bien abiertos, pero no lanzarse antes de tiempo. Deben estudiar a las personas para determinar si estas relaciones pueden tener futuro.

Libra

Los días de esta semana han pasado muy rápido para los Libra y han llegado al fin de semana sin darse cuenta de ello. Los nativos de Libra que hayan tenido una buena semana estará sin planes para el fin de semana, pues han estado centrados en otras cosas. Pero, lo bueno de todo esto, es que son personas que siempre tienen amigos cerca, por lo que no les costará nada hacer planes de última hora.

En cuanto a los que tienen pareja, este fin de semana es estupendo para que hagan algo diferente, algo que no han hecho antes con sus parejas, pero sobre todo, que puedan hacer los dos solos. Estar con los amigos está bien, pero hay momentos que deben estar reservados para la pareja.

Escorpión

Relax y descanso es lo que buscarán los Escorpio para este fin de semana, pero esto es algo que les costará mucho obtener y es que sus familias y amigos tienen planes para ellos. Lo que deben tener en cuenta es que si no les apetece salir será mejor que se olviden de ello y den largas a los amigos, pues hacerlo de mala gana solo les llevará a discusiones tontas por cualquier motivo.

Pero, los que tienen pareja e hijos, por mucho que les cueste hacer cosas, deberán buscar actividades y es que, en este caso, ya no cuentan solo ellos. Tener una familia significa dejar de hacer cosas que nos gustan para hacer las que gustan a los demás.

Sagitario

Muy pocas ganas de hacer nada. Esto es lo que sentirán los nativos de Sagitario en este fin de semana y es que se van a sentir de lo más cansados de todo y sin mucha energía para nada.

Pese a que no puede convertirse en una rutina, lo cierto es que este fin de semana es de los mejores para quedarse en casa, ya sea solo, con la pareja o con la familia y dedicarse a sus aficiones.

El amor no estará en uno de sus mejores momentos, ni para los que tienen pareja ni para los que están solteros. Unos no van a hacer nada diferente con sus parejas y, los otros, no van a encontrar ni pareja ni opciones para tenerla en un futuro próximo.

Capricornio

Un fin de semana con algunas tormentas en la vida de los Capricornio y es que es posible que les toque trabajar y esto no hará que estén de buen humor en general. Lo que deben tener en cuenta es que no pueden hacer pagar a los demás su mal humor, por lo que deberán hacer un esfuerzo para separar las cosas.

En el terreno amoroso, debemos decirles que tiene una gran suerte de tener a su pareja, pues esta les conoce bien y siempre les ofrece su apoyo en todo. Los que no tienen pareja, posiblemente, estarán muy liados durante estos días y de mal humor, con lo que ni la van a buscar ni les va a salir.

Acuario

Acuario tendrá muchas ganas de ampliar horizontes en este nuevo fin de semana en sus vidas, lo que les llevará a tener muchas ganas de salir con los amigos y conocer gente, así como experimentar cosas nuevas. Es importante que sepan disfrutar sin derrochar dinero, pues estarán unas semanas en las que van a ir un poco justos en este sentido.

Los que tienen pareja deben aprender a disfrutar del amor en su vida, pues lo único que han hecho hasta ahora es ir pasando los días. Es importante pensar en hacer cosas nuevas y diferentes y no estar siempre rodeado de la familia o de los amigos. Las parejas necesitan tiempo a solas.

Piscis

Los nativos de Piscis descubrirán que hay mundo fuera de casa y del trabajo y es que no siempre pueden estar encerrados en ellos mismos. Está bien que quieran disfrutar de momentos de paz y de tranquilidad, pero lo mejor es que sepan combinar su tiempo.

Los amigos estarán cerca de ellos, como siempre lo han estado, pero ahora los Piscis pasan por un momento de soledad en el que buscan relax y reflexión, lo que no está mal. Pero, estos deben comprender que la vida solos no es una vida y, por ende, deberán hacer un pequeño esfuerzo para estar al lado de los suyos. Y, más, si tienen pareja.

