VIDEO: hombre se queja del "lonche" que le preparó su esposa y se vuelve viral, "ahí no es amigo"

Llevar lunch o "lonche" al trabajo, a la escuela o a la oficina es una de las costumbres más arraigadas entre la población en México y en múltiples países del mundo, ya que, además de ser una opción más económica se puede economizar más al no comprar alimentos de manera cotidiana, también es un método que se presume más higiénico y sano.

También suele ser común que en los matrimonios las parejas son las que se preparan mutuamente el lonche y, aunque no en todos los casos, también los alimentos que los hijos o hijas llevan a la escuela. Por ello, con el regreso de los alumnos a las aulas y el fin del periodo vacacional correspondiente al verano para muchos trabajadores, el lonche se ha vuelto a poner de moda.

En una bolsa de plástico había media lechuga y un limón. FOTO: Especial

En este contexto esta semana se dio a conocer un video que se ha vuelto viral en las redes sociales y en donde se observa a un hombre quejarse de la comida que preparó su esposa para la hora de su almuerzo, el clip viral rompió esquemas en internet y se volvió popular este miércoles luego de ser compartido en numerosas ocasiones en diferentes redes, entre ellas TikTok.

Hombre se queda en video de la comida que le envió su esposa

El joven no se "agüitó" y se comió su lechuga. FOTO: Especial

En el clip, de solo unos segundos de duración, se observa a un hombre que mientras permanece sentado mientras lo graba una cámara y se queja de los alimentos que le envió su esposa para el almuerzo. Si bien se quejó de lo que consideró una comida mal preparada no dudó en comerla y disfrutarla, para al final agradecer el esfuerzo que su pareja hizo en su preparación.

De acuerdo con las palabras del hombre que protagoniza el clip, consideró que su pareja elaboró la comida de manera equivocada. En la grabación se observa el momento en que el joven saca unos tuppers de una bolsa en donde guardó sus alimentos. De acuerdo con las imágenes, se trató de una pechuga empanizada y media lechuga fresca que aparece en una bolsa y sin picar.

La media pieza venía acompañada con un limón partido por la mitad. En ese instante se escucha al joven decir: "Está bien que mi morra se canse de echarme lonche y todo, pero esto me parece una grosería", al tiempo que muestra a la cámara sus alimentos. Cuando levantó la media lechuga a la cámara no pudo evitar sonreír.

Internautas reaccionan al clip: "Ahí no es amigo"

Al final, sonriente el hombre disfrutó de su comida. FOTO: Especial

En determinado momento el protagonista de la grabación aparece disfrutando de la carne, instante en que asegura que la situación no le afectó en absoluto: "Pero no hay falla, aquí nadie se agüita", se le escucha decir en el instante en que comienza a comer la lechuga aún sin cortar. Una vez que el video fue compartido en las redes, las reacciones no se hicieron esperar y los internautas tomaron la situación con mucho humor.

“Yo le mandaría un vídeo mordiendo la planta de la lechuga jajajajajajaj”; “Noo me imagino a la muchacha abriendo el refri y viendo la lechuga picada jajajaja”; “Es que aveces tienes la intención pero se te hace tarde”; "Ahí no es amigo"; “Yo pienso que se confundió y guardo lo picado a la heladera” y “Me paso que le puse tortas a mi esposo y le puse una telera solo con mayonesa en mi defensa estaba embarazada en mi último mes sin dormir," han sido solo algunas de las reacciones de los cibernautas.