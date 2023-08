"Un amor predestinado": quién es quién en la nueva serie de Netflix

“Un amor predestinado” o “Destined With You” es una nueva serie coreana que se acaba de estrenar en Netflix. La historia cuenta la vida de un abogado víctima de una maldición ancestral, que se involucra con una empleada pública que posee la llave de su libertad. Los protagonistas van a vivir una y mil aventuras que despertará un inesperado romance entre ellos.

Cho Bo-ah y Rowoon son las estrellas principales de esta nueva historia de amor. Ellos son dos renombrados actores en la industria del entretenimiento coreano y sus magníficas actuaciones han hecho que la audiencia surcoreana se sumerjan en la trama de “Un Amor Predestinado”, a pesar de que se acaba de estrenar el primer capítulo.

Los episodios de esta nueva serie, que combinará romance, misterio, drama y comedia, se emitirán en el canal JTBC desde el 23 de agosto hasta el 12 de octubre de 2023 y, al mismo tiempo, se estrenarán en Netflix.

“Un amor predestinado” cuenta con un elenco de primera, además de los protagonistas, donde podremos disfrutar de la actuación de Ha Joon, Yura, Song Young-kyu, Lee Pil-mo, Lee Bong-ryun, Hyeon Bong-sik, Mi Ram, Park Kyung-hye, Lee Tae-ri, Kim Hye-ok, Park Jung-eon y Jung Se-rom y más.

¿Quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

Rowoon como Jang Shin-yu

Crédito: Netflix

Rowoon, el cantante, modelo y actor surcoreano que perteneciente al grupo de K-pop “SF9? y que participó en series como “School 2017?, “About Time”, “Where Stars Land”, “Extraordinary You”, “Find Me in Your Memory”, “She Would Never Know” y “The King’s Affection”, interpreta a Jang Shin-yu, un abogado que es víctima de una maldición.

Jo Bo-ah como Lee Hong-jo

Crédito: Drama Wiki

Jo Bo-ah, que apareció en “Shut Up Flower Boy Band”, “Horse Doctor”, “The Idle Mermaid”, “Monster”, “My Strange Hero”, “Tale of the Nine Tailed”, “Military Prosecutor Doberman” y “Tale of the Nine Tailed 1938?, da vida a Lee Hong-jo, una funcionaria de noveno nivel del Departamento de Vegetación en el Ayuntamiento de Onju.

Ha Joon Song como Kwon Jae-kyung

Crédito: Drama Wiki

Ha Joon, que participó en “Six Flying Dragons”, “Radio Romance”, “Black Dog: Being A Teacher”, “Missing: The Other Side”, “High Class”, “Crazy Love” y “Bad Prosecutor”, asume el rol de Kwon Jae-kyung, asistente en el ayuntamiento de Onju e interés amoroso de Lee Hong-jo.

Yura como Yoon Na-yeon

Crédito: Netflix

Yura, cantante y actriz surcoreana que es parte del grupo “Girl’s Day” y que protagonizó las series “Radio Romance”, “Now, We Are Breaking Up” y “Forecasting Love and Weather”, será Yoon Na-yeon la novia de Shin-yu.

Lee Bong-ryun como Ma Eun-yeong

Créditos: Asian Wiki

Lee Bong-ryun, que participó en películas como “Late Blossom”, “Masquerade”, “Confession of Murder”, “A Matter of Interpretation”, “Dark Figure of Crime”, “A Taxi Driver” y “The Golden Holiday”, es Ma Eun-yeong, el gerente del Departamento de Medio Ambiente y Vegetación del Ayuntamiento de Onju.

“Un Amor Predestinado” es una producción que combina romance, misterio, drama y comedia, los elementos necesarios para atrapar a la audiencia desde el primer episodio. Ya puedes ver el primer capítulo en Netflix.