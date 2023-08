Acertijo visual: sólo los que tienen vista de águila ven al novio de la joven en la imagen

Si eres una persona que resuelve juegos de ingenio de manera rápida, puedes poner a prueba tus capacidades nuevamente con este acertijo visual. Seguramente podrás hallar el elemento oculto en menos de 7 segundos. Pero si eres principiante, quizás te demores un poco más.



¿Dónde está el rostro escondido en la ilustración?

La imagen que se presenta a continuación contiene una escena al aire libre y la protagonista es una joven que se encuentra leyendo un libro. Cruzada de piernas y con su cabello acariciado por la brisa, la mujer ha encontrado un sitio de calma para disfrutar de su pasatiempo literario.

La escena descrita también tiene en primer plano un césped verde, arbustos del mismo color intenso y un árbol que le otorga un rincón con sombra para protegerse del sol. Pero si bien puede parecer una ilustración tradicional, con las características expuestas, la imagen encierra un elemento misterioso.

Observa la escena y descubre dónde se encuentra el rostro camuflado. Fuente: Pinterest

En este sentido, la joven no se encuentra sola. En la ilustración también hay un rostro escondido que el usuario debe encontrar en un tiempo de 7 segundos. Pocas personas han podido encontrarlo en un lapso menor, ya que la mayoría puede hacerlo en el periodo indicado. ¿Ya descubriste dónde está?

Antes de mencionar dónde se encuentra alojado el rostro oculto, es importante que sepas que debes observar cada rincón y detalle de la ilustración. Si es necesario, mira la imagen en todas las direcciones y perspectivas. Solo de esa manera lograrás llegar a la resolución.

El rostro se encuentra en la copa del árbol. Fuente: Pinterest

Si has llegado hasta aquí y no has podido descubrir dónde está el elemento oculto, a continuación podrás saberlo. El rostro escondido en la escena se encuentra en la copa del árbol, cerca del tronco. Para detectarlo era necesario voltear un poco la imagen.