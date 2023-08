Ivana Knoll, la "novia de Qatar 2022", derrocha estilo con diminuto bikini de animal print

La aparición de Ivana Knoll, conocida como “la novia del mundial”, en el escenario mundial durante el campeonato de fútbol en Qatar en 2022 fue un momento inolvidable. Sus atuendos deslumbrantes y su pasión por el equipo croata capturaron la atención de muchos. Ahora, de nueva cuenta se volvió tendencia tras presumir un microbikini desde una playa en Mykonos, Grecia. Como era de esperarse, sus fans rápidamente viralizaron la publicación.

Siempre está en la playa. Foto: @knolldoll / Instagram.

A pesar de ser nacida en Alemania, Knoll se identifica como croata y se hizo famosa por animar a la selección de Croacia en cada partido durante el Mundial. Su popularidad creció exponencialmente durante el torneo, y en diciembre acumuló millones de nuevos seguidores en todas sus cuentas.

Ivana Knoll en INSTAGRAM

En sus vacaciones en la idílica isla griega, Ivana sorprendió a sus fans con una combinación única de estilo y encanto. Con un microbikini y unas gafas de sol de diseño, la modelo presumió su buen gusto en los bañadores, que son su prenda favorita. La modelo en la parte superior llevó una prenda con copas en triángulo y en la inferior optó por un corte tipo tanga de animal print.

Le llovieron halagos. Foto: @knolldoll / Instagram.

El ascenso de Ivana a la fama no ha sido únicamente superficial. Más allá de sus encuentros con celebridades como Shaquille O'Neal y Leonardo DiCaprio, ha sido cuidadosa en mantener una reputación intachable, pues ha rechazado la idea de unirse a OnlyFans.

Ivana Knoll es una empresaria exitosa

Knoll no es sólo una cara bonita; también es una astuta empresaria. Propietaria de una línea de trajes de baño, ha demostrado que es posible combinar una carrera exitosa en modelaje con una mentalidad empresarial. Los fans que la conocieron durante el Mundial han quedado impresionados con su habilidad para diversificarse y mantenerse relevante.

Le encantan los bañadores. Foto: @knolldoll / Instagram.

Su negativa a abrir una cuenta en OnlyFans resalta su determinación en seguir un camino propio, enfocada en su amor por el modelaje y el deporte, sin dejarse llevar por ofertas económicas tentadoras. "He recibido unas 10 llamadas al día y 20 correos electrónicos de agencias que intentan que aparezca en OnlyFans…. No estoy hablando mal de los demás, pero yo no soy ese tipo de persona. No es para mí, he intentado explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación", dijo hace unos meses en una entrevista.

