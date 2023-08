Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar la letra ‘X’ en tiempo récord

Desde hace algunos años, los acertijos visuales se han vuelto uno de los pasatiempos más elegidos por los usuarios de internet. Estos juegos se traducen en óptimas opciones para estimular el cerebro y las funciones cognitivas. A continuación, podrás poner a prueba tu mente con un ejercicio de agudeza visual y concentración.



Encuentra la letra X que se ha colado en la repetición de la Y

El siguiente desafío se compone de una imagen con fondo blanco y letras mayúsculas de distintos colores: rojo, naranja, verde, celeste, rosa y azul. Estos grafemas corresponden a la repetición de la letra Y, organizada en 13 filas y 31 columnas..

Pero en esta serie repetitiva multicolor también se encuentra una letra diferente, que se ha infiltrado en la imagen: la X. El objetivo de este reto es que el lector encuentre este elemento distinto en menos de 6 segundos. Si bien puede parecer un lapso de tiempo muy breve e imposible, algunas personas han podido encontrarlo.

Observa la repetición de la letra Y. Encuentra la X escondida. Fuente: Pinterest

¿Has hallado la letra X? Si has logrado resolver este acertijo visual en menos de 6 segundos, quiere decir que tu mente es realmente veloz y tus habilidades cognitivas están en su máximo esplendor. Si no has podido llegar a la resolución, a continuación podrás saber dónde se encuentra este elemento intruso.

Aquí se encuentra la X camuflada. Entre las Y de color azul y verde. Fuente: Pinterest

La letra X se encuentra ubicada casi al centro de la imagen, pero en el lado derecho. Está coloreada con tono celeste y se encuentra junto a las Y de color verde y azul. Para superar tus tiempos y seguir estimulando tu mente, puedes practicar con más ejercicios de este tipo.