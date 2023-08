"En esta sociedad hacemos celebridad a los asesinos seriales", lamenta la directora de La Dama del silencio de Netflix

La Dama del silencio es un verdadero fenómeno mundial. Es el quinto producto más visto en Netflix, no en México sino a nivel global y no es de sorprenderse, porque tiene todos los aspectos necesarios para llamar la atención de las audiencias de casi todas las edades. En la Guía del Hater, Montse Simó platicó con la directora del proyecto, Majo Cuevas, luego de este trabajo que terminó siendo una carrera de largo aliento.

"Fueron 18 meses de trabajo y en el inicio se construyó toda la estructura, porque fueron los primeros tres meses en donde se realizó toda la investigación, encabezada por Karla Casillas", explicó María José Cuevas.

Dijo que en el proceso se fueron cambiando las perspectivas y la forma de ver este caso y llama mucho la atención que el expediente de Juana Barraza mide 1.56 metros, pero no era ella la persona de interés en la investigación, sino Araceli Vázquez, que aún se cree que ella es una mataviejitas que aún está en la cárcel.

"Se decidió el no entrevistarla y fue porque mientras se iba avanzando con la investigación, Juana Barraza se iba quedando más y más en segundo plano"

Majo Cuevas y Montse Simó recuerdan que Renato Sales, el subprocurador dice una frase que es determinante. "En México se arresta para investigar y no se investiga para arrestar" y esto provoca que, si no hay una buena defensa, el proceso puede hacer que te condenen, sin culpabilidad.

La producción del documental duró 18 meses

FOTO: Netflix

"Hacemos celebridades a los asesinos seriales"

Majo Cuevas recordó que la tesis de este proyecto es que "en esta sociedad hacemos celebridades a los asesinos seriales" y que muy fácilmente nos olvidamos de las víctimas.

Sobre la razón por la que decidieron no entrevistar a Juana Barraza, quien es conocida como la Mataviejitas, la directora de la docuserie aseguró que "Juana no es un personaje confiable, porque siempre cambia de opinión y no acepta sus crímenes".

"Era un pretexto para saber qué pasaba en un caso tan mediático, que era la primera ocasión en la que las autoridades mexicanas se enfrentaban a seguirle la pista a un asesino serial"

Dijo que fuera de alguna de las internas que conoció en el caso y que, se podría pensar que eran los personajes principales, ella se queda con la relación que hizo con Joel y con Vero, la hija de una de las víctimas.

"Tuve mucha tristeza e indignación y mi gran motor fue el insistir", dijo. Además, le contó a Montse Simó que el mayor problema que se presentó fue en el tema burocrático, porque tardó meses en lograr que le dieran permiso entrar a Santa Martha, para entrevistar a Araceli Vázquez. Y una vez adentro, los problemas de logística no terminaron:

1.- Se tenía que entrar vestida de un color que no sea negro, Azul marino o beige.

2.- Fue una bronca enorme, porque se tiene que grabar con el Interrotron, para que los personajes vean a cámara y es un aparato muy difícil de mover.

3.- Entraron sólo el fotógrafo, la productora, el encargado de audio, Majo y el que arma el Interrotron.

Pero el resultado fue maravilloso y podrás verlo en La Dama del silencio, esta exitosa docuserie de Netflix.

Escucha el programa completo aquí: