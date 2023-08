Juguetes Mi Alegría: la escalofriante verdad de las ranas reales que usaban en su set de biología

Los Juguetes Mi Alegría destacan entre los más famosos de México debido a su objetivo de acercar a los niños con diversas actividades como la astronomía, la belleza, la cocina, la robótica, los deportes, e incluso la fabricación de materiales como slime o peluches, y hasta la parte científica.

En esta última línea donde tuvieron algunas polémicas. Grupos de defensa de los derechos de los animales y padres o madres de familia se unieron para reclamar a las autoridades por la venta de un producto conocido como Set de Biología Plus, pues tenía una rana dentro, en un frasco de formol. Exigían la investigación del mismo, y que fueran sacados del mercado.

Este juego de Biología fue sacado del mercado. Crédito: TikTok / Mi Alegría

Ranas para diseccionar: la verdad detrás del set "Biología Plus"

De acuerdo con el video, estas ranas eran de un criadero en Toluca, en el Estado de México, donde estaban destinadas para el consumo humano. Todas aquellas que no lograban sobrevivir, eran puestas en un empaque de cristal con formol, y se metían en el set mencionado para su venta al público.

Además, aclararon que "como se menciona en el video, nosotros NO recibíamos a las ranitas con vida, NO eran criadas para nuestro juguete y NO se encontraban vivas dentro de él". Luego alentaron a la ciudadanía a preguntar más curiosidades sobre los paquetes que se venden o han vendido.

Ésta se usaba para diseccionarla, es decir, para separar sus tejidos orgánicos y hacer un estudio anatómico, o por lo menos examinar su interior y su exterior deforma minuciosa y detallada. En el microscopio podías poner algunas de tus muestras o simplemente hacerlo a simple vista.

Grupos de defensa de los derechos de los animales pidieron que fuera retirado. Crédito: TikTok / Mi Alegría

Así era el set "Biología Plus" de Mi Alegría

El juego todavía se puede encontrar en algunas páginas de internet, llegando a precios de hasta mil 700 pesos, y con algunas facilidades de pago. En estos aún se advierte que contiene una rana real para realizar una disección, e incluye todos los materiales necesarios para dicha actividad.

También tenía otras cosas para ver de cerca en el microscopio incluido, por ejemplo unas cuantas semillas, huevos de camarón, y diversos materiales para poder observarlo con detalles como bisturí, palas, cubreobjetos o porta objetos, cubrebocas, guantes de protección, etc.

"Nuestro objetivo es despertar el interés de los niños por la ciencia", aseguran en el TikTok que ya tiene más de un millón de reproducciones y miles de reacciones de "Me gusta".

A pesar de que ya no existe más, tienen toda una línea dedicada a las ciencias para todos los niños. Hay desde laboratorios de experimentos, hasta juegos de anatomía humana, de química, de volcanes, de arqueología ,de tecnología solar, de electrónica, de paleontología, ciencia ambiental, ciencia óptica, entre otros.