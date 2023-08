¡Irreconocible!, así se veía el "Black Alien" antes de las modificaciones corporales y los tatuajes

Anthony Loffredo, un francés amante de las modificaciones corporales y tatuajes, cuya identidad pública se conoce como "The Black Alien Project", ha estado en una misión personal para transformarse en un ser lo que él piensa que sería un extraterrestre. Durante años, ha dedicado su vida a los tatuajes y modificaciones que han cambiado drásticamente su apariencia por lo que muchos no se acuerdan cómo era antes de todo esto, pero recientemente mostró cómo era.

Es francés, pero ha vivido en España y México. Foto: @the_black_alien_project / Instagram.

Lo que comenzó como una afición por los tatuajes y las modificaciones corporales se convirtió en un viaje más profundo para Loffredo. Se ha quitado los dedos, las fosas nasales e incluso las orejas en su búsqueda para parecerse a un alienígena, incluso con una lengua partida como la de una serpiente.

¿Cómo se veía el “Black Alien”?

En un breve vídeo, “The Black Alien" dio un vistazo a sus tiempos antes de cambiar. En una imagen se le puede apreciar con una playera roja, con los brazos cruzados para presumir su musculatura y con una cara retadora. La imagen se transforma rápidamente para mostrar su estado actual, el cual es muy diferente.

El cambio ha sido muchísimo. Foto: @the_black_alien_project / Instagram.

A pesar de las numerosas intervenciones, afirma haber completado sólo el 62% de su viaje, y está lejos de detenerse. Las reacciones en las redes sociales han sido variadas y complejas. Mientras algunos expresan lástima o preocupación, otros sostienen que es extraordinario y están al pendiente de lo que sube todos los días.

Así se ha visto en diferentes años. Foto: @the_black_alien_project / Instagram.

¿Cómo es la vida del “Black Alien”?

Él ha mencionado que su vida no siempre ha sido fácil. En entrevistas ha mencionado que a pesar de hacerlo por su gusto, señaló que vivir con su nuevo aspecto es difícil, pues hay gente que no entiende, juzga y critica lo que no entiende, por lo que ha sido discriminado en diferentes ocasiones, no obstante, él siempre logra superar los obstáculos.

Su vida no es fácil. Foto: @the_black_alien_project / Instagram.

Ha enfrentado desafíos únicos, como no ser bienvenido en un restaurante debido a su apariencia extrema. Él ha pasado temporadas viviendo en México, pues quien le realizaba las modificaciones radica en Guadalajara. En la actualidad tiene 35 años y ha jugado incluso con la idea de quitarse una pierna.

Así lucía a los 13 años. Foto: @the_black_alien_project / Instagram.

