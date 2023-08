Tepito tiene una bodega secreta con tenis de edición especial desde 600 pesos

En el vibrante barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, se encuentra una joya oculta para quienes aman los tenis, pero no quieren gastar una millonada. Se trata de una bodega secreta de sneakers clones, este lugar, conocido por sus precios bajos y su amplia variedad de estilos, ha ganado popularidad entre los amantes de la moda urbana. En esta ocasión, el canal de YouTube “De qué hablar” visitó el lugar para mostrar cómo es.

Está a solo dos calles del metro Tepito, exactamente en la calle González Ortega esquina con Eje 1 Norte. Aquí, los clientes pueden encontrar una amplia variedad de modelos, desde los más clásicos hasta los más modernos. La mayoría cuestan 600 pesos mexicanos, pero algunos que son ediciones especiales pueden valer hasta 750 pesos.

Se pueden hacer pedidos vía WhatsApps e irlos a recoge en un día. Foto: ¿DE QUE HABLAR? / YouTube.

La bodega secreta de Tepito

La bodega ofrece un servicio de cambio de modelo en caso de que no te quede o si eres emprendedor y compras varios para tener tu propio negocio, también te da la oportunidad de cambiar los pares que no se te hayan vendido. Pero si no eres de la capital, no te preocupes, la tienda ofrece envíos a cualquier parte de la República Mexicana, eso sí, debes llevarte más de 3 piezas, para informes puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 5569838166.

Son muy baratos. Foto: ¿DE QUE HABLAR? / YouTube.

Los precios de mayoreo se dan a partir de 3 piezas y su catálogo está en constante actualización. Cada día, nuevos modelos llegan, desde los vendidos en los centros comerciales hasta los más exclusivos. Los horarios de atención son de 11:00 a las 16:00 horas todos los días.

Hay de todos los colores. Foto: ¿DE QUE HABLAR? / YouTube.

La variedad no falta en esta bodega secreta

Algunos de los modelos destacados incluyen zapatillas con diseños de cactus, modelos metálicos, y zapatillas con diseños de la década de los 80. Algunos vienen con accesorios desmontables. Además, los clientes pueden hacer pedidos con un día de anticipación para que la tienda prepare su pedido.

En la actualidad, cuentan con un catálogo con más de 100 modelos de zapatillas y se esfuerzan por mantener los precios competitivos en comparación con otros vendedores en la zona.

