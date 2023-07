Así se vería Spider-Gwen si estuviera en el universo de Dragon Ball

Si alguna vez soñaste con una combinación entre el universo de Marvel y el de Dragon Ball, estás de suerte, pues el usuario de Twitter @A2TwillDraw dibujó a Spider- Gwen como si fuera de 9 mangas, pero en el cual destaca el estilo de Akira Toriyama, el creador de la popular serie Dragon Ball. El resultado rápidamente se volvió viral y le encantó a los fans de ambos mundos.

Se ha vuelto la favorita de muchos.. Foto: @SpiderVerse / Twitter.

Gwen Stacy fue creada por Stan Lee y Steve Ditko, pero su faceta como arácnida fue inventada por Jason Latour y Robbi Rodriguez. En un principio no fue tan bien recibida por los amantes de los cómics, pero al estar llena de matices y con un trasfondo profundo, logró captar la atención al poco tiempo, además, su fama se acrecentó cuando salió la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y su secuela “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

También es épica en los cómics. Foto: Marvel.

Una fusión interesante

@A2TwillDraw imaginó a Gwen como si el famoso creador de Goku lo hubiera hecho y a muchos les encantó, pues Toriyama ha marcado un hito en la industria del manga y el anime con su ilustración única e inigualable. Se caracteriza por la limpieza de sus trazos y la dinámica de sus personajes y muchos expresaron que la versión de Spider Gwen con su estilo es una auténtica fascinación.

Este fascinante cruce de estilos es más que una curiosidad para los fanáticos de ambas franquicias, se trata de una exploración de las posibilidades ilimitadas que ofrece la creación artística y nos muestra cómo la reinterpretación de un personaje puede llevarnos a apreciarlo bajo una luz completamente nueva.

Luce espectacular. Foto: @A2TwillDraw / Twitter.

Habrá una nueva película con Spider Gwen

La película "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" está programada para ser lanzada el 29 de marzo de 2024, será la tercera y última película, sin embargo, varios rumores apuntan que el filme podría ser retrasado, algunos animadores han dado entrevistas que dan veracidad a esto.

Muchos están ansiosos por ver la película. Foto: @SpiderVerse / Twitter.

Las dos que han salido han sido un éxito en taquilla y en la crítica. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia de Miles Morales y Gwen Stacy, quien de nueva cuenta tiene mucho protagonismo.

