"Sabe a pollo": influencer regio es criticado en redes por cocinar y comerse a un cocodrilo

Un influencer gastronómico de Monterrey, Nuevo León, causó indignación en redes sociales, luego de que compartió una inusual receta que involucró carne de cocodrilo. El hombre, que se hace llamar “Regio Parrillero”, subió fotografías del animal sin vida, así como un video explicando la preparación de su platillo. Sin embargo, su material gráfico fue severamente criticado por defensores de los animales e internautas, quienes reprobaron que el sujeto fomente el consumo de carnes exóticas y de especies protegidas.

El polémico creador de contenido ha ganado fama en México y América Latina por compartir trucos de cocina, recomendaciones de restaurantes y recetas gastronómicas. Sin embargo, cientos de internautas consideraron que el influencer “cruzó la línea” al mostrar cómo asaba a un cocodrilo y preparaba un platillo con su carne, asegurando que sabía similar al pollo. Cabe mencionar que el sujeto difundió lo que había hecho en diversas redes sociales, entre ellas: Facebook, TikTok e Instagram.

El influencer presumió estar "emocionado" por probar cosas nuevas. Foto: Facebook: regio.parrillero

Influencer asegura que no es ilegal comer cocodrilos

En una de sus fotografías, “Regio Parrillero” justificó sus acciones diciendo que el animal tenía permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para su crianza, caza, venta y distribución. “Antes de que agreguen cualquier tipo de comentario dejenme platicarles un poco sobre este cocodrilo de pantano, que el distribuidor tiene permiso de SEMARNAT para su crianza, caza, venta y distribución”, detalló el creador de contenido en su publicación.

El influencer foodie agregó que el animal “no se encuentra en peligro de extinción y su piel es usada para botas, bolsos u otras cosas, su carne es más para consumo humano, ya que en esa zona si es muy común comerlo. En otras partes del mundo lo consumen ya sea frito, asado, ahumado o asado, todo esto mientras sea legal su adquisición, así como fue la mía”.

Las imágenes indignaron a miles de personas. Foto: Facebook: regio.parrillero

Internautas critican a influencer que cocinó y se comió a un cocodrilo

Finalmente, el creador de contenido dio a conocer que estaba muy emocionado por cocinar al cocodrilo, ya que era una experiencia totalmente nueva para él: “yo estoy muy emocionado por preparar esta receta ya que es algo nuevo y diferente para mi, que espero poder seguir buscando sabores, técnicas, texturas nuevas recetas para compartirlas con ustedes y con el mundo.Agradezco su apoyo a todos los que comentaron cosas positivas o negativas, pero no tenemos porque llegar a la violencia entre nosotros”.

Miles de personas se lanzaron en contra del creador de contenido y lo criticaron por su receta exótica: “Perdiste Un seguidor no se como puedes ser partícipe de promover el consumo de estos animales”; “No deja de ser un reptil, y los reptiles no son comestibles”; “Ya dejen vivir en paz a los animales, se quieren comer todo”; “Cómo te verías ahumado en una parrilla de lagartos. Seria cool verlo también”; “Es indignante, no son animales para consumo”; y “De acuerdo al artículo 420 del Código Penal Federal, ‘la persona que atente contra la biodiversidad y mate un cocodrilo puede pasar 9 años en prisión’,”, fueron algunos de los comentarios que recibió el polémico video.