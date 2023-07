Lo engañó con su mejor amigo y su esposo lo descubrió escondido en el clóset: "a la basura 10 años de amistad"

Un hombre dedicado al campo, quien trabaja fuera de casa por días seguidos, sufrió una de las decepciones más grandes que puede haber en una relación de amigos y pareja: encontró a su esposa siéndole infiel con su mejor amigo y aunque ambos argumentaron que "no estaban haciendo nada", la mujer se encontraba con ropa de dormir y el sujeto escondido en el clóset.

Por si fuera poco, la víctima de esta infidelidad decidió grabar el inesperado momento, por lo que todo quedó registrado en un video que ya le está dando la vuelta a las redes sociales. Así se puede ver cómo los supuestos protagonistas del engaño no tienen más que agachar la mirada después de que fueron descubiertos.

La esposa aseguró que no estaban haciendo nada malo | Foto: Captura

Su mejor amigo se metió con su esposa

En la grabación se puede ver que el sujeto llega inesperadamente a una habitación y encuentra a su esposa en lencería sentada en la cama, mientras le explica cómo comenzó a sospechar de que lo engañaba, además de que le pide al sujeto que salga del clóset porque ya lo había visto escondido y además tenía todo grabado.

"Sal brother, que ya te tengo grabado. Esto es un espectáculo", dice el esposo tras hallar la escena. Por su parte, la mujer señala que no los encontró haciendo nada: "Tú no nos has hallado haciendo algo, no estamos haciendo nada ".

El amigo no tuvo más que agachar la mirada después de ser descubierto | Foto: Captura

Una vez que su amigo salió del guardarropa le cuestionó por qué se había metido con su pareja cuando hay muchas mujeres en el mundo, pero lo que lamentó fue que a pesar de que tenían 10 años de amistad, ese no haya sido motivo suficiente para que cometiera ese acto de traición, además de que le dijo que eso no se le hacía a alguien con quien se tiene tanta confianza.

"Mira Luis yo te voy a decir una cosa, eso no se le hace a un amigo, nosotros tenemos 10 años de amistad. Habiendo tantas mujeres te tienes que meter con la mía", le reclamó.

Pero el hombre aseguró que la culpa no era de él, era de ella, ya que gracias a una indirecta que ella le lanzó fue como se dio cuenta de que le estaba siendo infiel con su mejor amigo. Además de que aprovechó que él sale tres días de casa a trabajar en el campo: "A mi nadie me dijo esto, yo solo me di cuenta".

Adiós a 10 años de amistad. Foto: Captura de pantalla

En la descripción del video se detalla que los hechos ocurrieron en República Dominicana, sin embargo, hoy este video ya llegó a muchos países, por lo que en los cometarios, internautas aplaudieron la reacción del afectado al mostrarse tan sereno y tranquilo a pesar de que lo que había descubierto, mientras que otros usuarios le dicen que lo mejor que pudo hacer en ese momento es demostrar su educación tal y como lo hizo.

"Me sorprende la inteligencia emocional del caballero, y el desastre de ropa en el closet que tiene esa mujer", "Así actúa un caballero. No vale la pena pelear por alguien que no vale la pena", "Que señor tan decente. Ojala se consiga una mujer que lo valore. Esa mujer no valoro a su esposo. Otro hombre el cuento fuera otro", "Tremenda lección les dió a ese par ese señor. Con su educación, con su reflexión, con su concepto de amistad", fue lo que escribieron en los comentarios.

