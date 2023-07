Reto visual: pon a prueba tu coeficiente intelectual con el ejercicio de los 2 fósforos

Un nuevo reto visual se ha popularizado en la red y esta vez los protagonistas son algunos fósforos. Si bien existen varios de estos ejercicios para estimular el ingenio, en esta oportunidad se plantea corregir una ecuación incorrecta. El resultado correcto debe ser producto del movimiento de dos palitos: deberás quitarlos.



¿Cuáles son los dos fósforos que debes quitar para que la ecuación sea correcta?

La imagen presente tiene un total de 16 fósforos, distribuidos en el espacio de tal manera que forman una ecuación que se puede leer sin problemas. Pero si bien los números son legibles, la cuenta es incorrecta, ya que 9-4 no es igual a 7. El desafío del lector es remover dos palitos.

Quita dos fósforos para que la ecuación sea correcta. Fuente: Pinterest

Al remover dos cerillos, la ecuación debe quedar con el resultado correcto. Esto quiere decir que tal vez cambien dos números o uno solo de la cuenta que está ilustrada en la imagen. ¿Ya has descubierto cuáles son los palitos que debes quitar?

En el caso de que tu respuesta haya sido positiva y hayas podido descifrar la incógnita en menos de 10 segundos… ¡Felicitaciones por tu rapidez mental! Definitivamente eres todo un genio, ya que muchas personas se demoran un poco más en descubrir cuáles son los fósforos que están de más.

Si no has podido quitar los cerillos porque no has descifrado cuál es la suma correcta, no te preocupes. Aquí se encuentra el resultado. Para que la cuenta dé un resultado coherente, debes quitar un palito al número 9 y de esta manera se convertirá en un 5.

Esta es la ecuación correcta luego de quitar dos fósforos. Fuente: Pinterest

Con respecto a la figura del 7, debes quitar el fósforo que se encuentra en posición horizontal. De esta manera, se convertirá en un 1. La ecuación entonces quedará correctamente escrita: 5-4 = 1.