Las facetas de Ana de la Reguera la muestran más fuerte y lista para triunfar otra vez

Su amor por los escenarios empezó desde que era muy chica en su natal Veracruz y su gran talento la ha llevado a ser parte de exitosos proyectos y ser un referente en Hollywood y México.

“Inicié bailando, antes que mi pasión por la actuación fue por la danza, por estar en el escenario, y después me di cuenta de que no tenía el apropiado entrenamiento para dedicarme a eso; ya a los 11 años dije, ‘bueno ¿qué puedo hacer en otro lugar que sea sobre un escenario?’ Y fue cuando dije, ‘el teatro es la opción’. Era una sensación de querer ser vista, muy extraña, y así fue como decidí empezar a estudiar teatro en Veracruz y después venir a la Ciudad de México a estudiar actuación”, recordó la actriz sobre su comienzo.

Un poco más tarde se dio cuenta de que quería contar sus propias historias.

“Hace nueve años empecé con las ganas de querer contar una historia, no quería nada más esperar a que me dieran oportunidades como actriz, sino también yo poder crear personajes. En este caso, era un poco mi vida, era un poco yo, la mujer que era en ese momento. Sentía que no había visto en televisión, sobre todo en televisión latinoamericana, a una mujer que fuera a cumplir 40 años y que tuviera como esta adolescencia tardía y estos miedos e inquietudes de los que yo quería hablar, así decidí empezar a contar mi historia”.

Ana se ha convertido en un referente de la industria en México y el extranjero. Foto: Josue Pena

Sin duda, el aventarse a crear un proyecto propio no es nada sencillo y lo más retador para Ana fue que creyeran en ella y nunca quitar el dedo del renglón.

“El hecho de que fuera mi primera vez, que fuera mi historia personal, que confiaran en que tenía un proyecto claro en la cabeza y que lo podía hacer, porque la verdad es un riesgo muy grande de Amazon Prime, de VIX. Esto ya tiene más de cinco años, yo llevaba tiempo con mi proyecto bajo el brazo, pero todavía no se le estaba dando tanto la oportunidad a las mujeres para contar sus historias, y de pronto mi proyecto se encuentra en el momento indicado porque nos están empezando a voltear a ver, estamos tratando de alzar la voz para para que podamos tener las mismas oportunidades. Sí fue muy difícil aguantar todos estos años de rechazo, de que me dijeran que no, que sí, pero que el año que sigue, todo ese proceso fue súper desgastante”, aseguró.

El estar detrás de la pantalla ha sido una experiencia muy gratificante para Ana.

“Ha sido hermoso. Me encanta actuar, pero me gusta mucho estar detrás de cámaras también. Me gusta mucho escribir, es lo que más disfruto, me encanta estar con mis escritores, estar en el momento donde se está creando todo, y también me gusta mucho la edición”.

Entre las grandes satisfacciones que le ha dejado su carrera, por supuesto está la serie de Ana.

“He estado en proyectos muy exitosos, Ana ha sido muy exitoso, pero bueno sé que hay otras películas que han recorrido el mundo, pero para mí en lo personal, Ana ha sido lo que más he gozado, sufrido, aprendido y además lo que más he agradecido, donde la gente de verdad me ha brindado su confianza y eso nunca lo voy a olvidar”.

Su más reciente película mexicana fue a lado de Alfonso Herrera. Foto: Especial

Asimismo, nos confesó que esta tercer y última temporada es la más personal.

“Ana empieza perdiéndolo todo, sin ninguna credibilidad en su carrera, sin dinero, sin contrato, sin novio, realmente está otra vez pérdida de cierta manera, y eso hace que, cuando ya no tienes nada que perder, yo creo que es cuando vienen las mejores decisiones porque las tomas a partir de la libertad"

"Uno siempre toma decisiones con miedo y cuando no tienes nada dices, 'voy con todo, me arriesgo', o tomas una dirección completamente diferente y a veces ese reinicio es mejor que lo que tenías antes”.

Y sobre lo que más disfrutó de esta entrega fue filmar en Veracruz y compartir más con su hermana.

“La verdad, tuve unas locaciones hermosas, donde pude dirigir los últimos dos episodios, cosa que disfruté mucho. Me gusta mucho ver Veracruz, digamos, a través de mis ojos. También disfruté que tuve muchas escenas con mi hermana, su personaje crece, entonces ella toma un papel importante y a la gente le ha gustado mucho su participación”.

Ha desarrollado proyectos exitosos en Hollywood. Foto: Josue Pena

LO MÁS PERSONAL

Ana de la Reguera nos confesó qué le diría a la Ana de hace 15 o 20 años.

“Ya estaba trabajando, ya estaba protagonizando, haciendo telenovelas, teatro, cine, creo que siempre lo único que me gustaría es tener más tiempo. Me tomé las cosas muy en serio, me faltó jugar y disfrutar más también. Me dediqué mucho a trabajar, trabajar, trabajar y creo que también es importante vivir esta juventud que uno tiene.

"Por eso es que escribí Ana, porque viví esa adolescencia tardía, ya al final de mis 30, donde uno empieza a sentir como ‘Dios, se me va la vida’, aunque todavía estoy joven y me siento muy bien, pero te empieza a dar esa sensación donde ya comienza la cuenta regresiva y las cosas que no hiciste antes”.

Y sobre si existe algo que haría distinto, nos dijo, “yo creo que uno se arrepiente de muchas cosas, pero después la vida te enseña que eso sucede porque te trae mejores cosas más adelante. A lo mejor son dolorosas, a lo mejor no era lo que querías, pero de que creces, creces. Aprendes de los fracasos y de los errores”, comentó.

A través de contar su historia ha roto diversos tabúes y mostrado a una mujer real y sus luchas, a lo que añadió que para ella es muy importante salir de su zona de confort.

“Reinventarte. Cuando veas el episodio seis, cuando vean el final de la temporada, el personaje empieza a tomar decisiones por ella sin querer quedar bien con los demás. Ella empieza a tomar sus decisiones poniéndose a ella primero. Es algo que ojalá se le quede a la gente que vea esta temporada”. Sin duda Ana de la Reguera ha logrado conquistar sus sueños a pesar de los obstáculos y las negativas, abriendo paso a más historias de mujeres con diversas perspectivas.

Para finalizar, nos contó que se siente más fuerte que nunca. “Me siento reseteada, fuerte, con ganas de empezar cosas nuevas. Creo que estoy entrando en un nuevo capítulo, porque este se cierra, estoy entrando en un nuevo capítulo de muchas cosas en mi vida”.

Ha trabajado duro con Fundación VeracruzANA. Foto: Especial

DESDE EL INTERIOR DE ANA

Personaje que te ha marcado: Muchos. En Capadocia hice un personaje que me gustó mucho (Lorena Guerra), en Nacho Libre (Hermana Encarnación) y un personaje que hice para Goliath (Marisol Silva) en Amazon Prime, y Ana definitivamente es otro personaje que me ha marcado.

SU LADO FILANTRÓPICO

Ana de la Reguera también se ha caracterizado por su labor de ayudar a otros a través de su fundación VeracruzANA.

“Para mí ha sido una satisfacción muy grande que la fundación ya esté encaminada. Mi sueño era tener una casa de cultura y capacitación en Veracruz, donde fuera un espacio para que la gente llegue, tome cursos, se den clases… Creo que es un buen karma, creo que hace bien ayudar. Es dar un poco de lo mucho que me ha dado la vida, de ver mucha desigualdad allá afuera y poder regresar un poco de lo que he tenido la suerte de tener en estos años”, aseguró la actriz.

Ana admira profundamente a su mamá. Foto: Especial

HA DICHO

“No había visto en televisión a una mujer que fuera a cumplir 40 años y que tuviera esta adolescencia tardía, estos miedos e inquietudes de los que yo quería hablar".

DETRÁS DE ANA

Seis capítulos de 30 minutos conforman la tercera y última temporada de Ana, serie escrita y producida por la actriz.

Ana de la Reguera nos confesó es la temporada que ha sentido más personal y lo mucho que disfruto filmar en Veracruz.

La actriz aseguró que es un momento en el que están volteando a ver historias creadas por mujeres.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Josue Pena / Maquillaje: Cesar Mushi / Peinado: Verónica Rodríguez / Estilismo y dirección: Claudia Váldez / Asistente de dirección: Marco Ochoa

MAAZ