El doctor Andrés Bello muestra una revolución de los tratamientos estéticos con EMFACE

El doctor Andrés Bello, cirujano plástico, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva nos habló sobre EMFACE y sus principales beneficios. Si bien los tratamientos no invasivos, así como los EMS para el cuerpo han tenido revuelo en los últimos años, ahora llega un aparato que se enfoca en fortalecer los músculos del rostro, “es la combinación de dos tecnologías, estimulación electromagnética que le llaman HIFES, High Intensity Focused Electromagnetism, y Radiofrecuencia, esto viene a solucionar, o a revolucionar, por así decirlo, lo que vemos con el paso de los años que prácticamente es que dejamos de trabajar los músculos.

Este tratamiento lo que hace es que por medio de ondas electromagnéticas empieza a estimular ciertos patrones musculares para que los músculos vuelvan a tener tono y desarrollen la fuerza que perdimos”, aseguró el médico quien nos dijo que esta tecnología trabaja a profundidad.

Al hablar con el doctor Andrés nos compartió que en su mayoría trabaja con adultos jóvenes, alrededor de los 40, pero que personas de menor edad igual pueden ver resultados con estos tratamientos como el tener un rostro más definido y perfilado.

“Mucho es que busca el paciente, al principio decían que a partir de los 35 años que empezamos a perder esa firmeza en los tejidos de la cara y empezamos a ver como que se nos empieza a derretir poco a poquito, pero hay a quienes les llega un poquito antes o un poquito después. Pero si yo quiero aprovecharme de esas tecnologías para verme un poco más afilado, podemos tener esos beneficios también”, aseguró Bello.

Otro punto a tomar en cuenta es que no es doloroso y puede ser para todo tipo de piel, aunque si hay un acné muy inflamatorio o alguna herida abierta no se recomienda.

Aumenta las fibras de colágeno y elastina. Foto: Cortesía

Asimismo, Andrés nos aconseja siempre ir con un especialista para evaluar qué es lo que realmente necesitas y no dejarte guiar por tendencias, es importante siempre sea personalizado y tener en mente que cada cuerpo reacciona diferente.

“Lo recomendaría a quienes sientan que tienen flacidez en los tejidos. Siendo honesto, yo soy un médico muy conservador, entonces a mí no me gusta abusar de los tratamientos, cuando me preguntan, ‘doctor, ¿el botox es preventivo?’, les digo, ‘no, el botox no es preventivo, es un tratamiento’. Si veo que el paciente se va a beneficiar y para lo que estás buscando sí te va a ayudar, vamos a hacerlo. Es bien importante una valoración médica porque eso nos va a ayudar a que resolvamos el tema de qué buscas, no es receta de cocina”.

EMFACE

La tecnología EMS aplicada al rostro, siendo el único procedimiento libre de agujas que trata piel y músculos.

20 Minutos dura cada sesión y normalmente son de cuatro a seis.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ