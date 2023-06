¿Comenzó el Apocalipsis? Detectan en EU una bacteria mortal con 50% de fatalidad

La bacteria Burkholderia pseudomallei, de elevada letalidad, con una tasa global de mortalidad de cerca del 50%, se ha asentado en la costa estadounidense del Golfo de México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han constatado su presencia endémica en la región y emitido alertas, lo que ha preocupado a la población local.

Causa mucha preocupación. Foto: Especial.

La bacteria en cuestión puede desencadenar una enfermedad potencialmente mortal conocida como melioidosis si no se interviene con prontitud. Julia Petras, experta de los CDC, detalló que este microorganismo tiene su hábitat natural en el agua dulce y suelo, siendo especialmente común en climas tropicales y subtropicales, según documentó el diario The New York Post.

¿Cómo se contagia la Bacteria Burkholderia pseudomallei?

El último caso reportado de infección por esta bacteria se produjo en enero, en Mississippi. Anteriormente, se confirmaron dos casos más en el mismo condado de este estado, durante mayo y julio de 2020. A pesar de la gravedad potencial, la mayoría de las personas infectadas no manifiestan síntomas, lo que indica que la cifra real de infectados podría ser más alta, según Petras.

Se cree que podría haber más casos de los registrados. Foto: Freepik.

En los tres casos citados en Mississippi, los pacientes lograron recuperarse completamente. La melioidosis es conocida como la "gran imitadora", debido a que puede simular otros padecimientos, lo que provoca que a menudo esté subdiagnosticada y subvalorada. La infección por Burkholderia pseudomallei generalmente ocurre por contacto con heridas abiertas o inhalación. Las personas con diabetes o problemas renales o hepáticos son las más vulnerables, y el consumo excesivo de alcohol también se considera un factor de riesgo.

Síntomas de la bacteria Burkholderia pseudomallei

Una vez que la bacteria penetra en el cuerpo, puede atacar diversos órganos, incluyendo los pulmones, el cerebro y cualquier órgano con un absceso. "Muchos pacientes tendrán neumonía con sepsis, y o sepsis, que se asocia con una mayor mortalidad y peores resultados", aclara Petras.

Si se detecta a tiempo es tratable. Foto: Freepik.

Globalmente, se registran alrededor de 160 mil casos anuales de melioidosis, resultando en cerca de 80 mil muertes. Ante esta situación, es crucial un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Este último incluye antibióticos intravenosos durante al menos dos semanas, seguidos de tres a seis meses de antibióticos orales. A pesar de su llegada reciente a la costa del Golfo, la bacteria B. pseudomallei es oriunda de regiones cálidas y húmedas como Australia y Tailandia. La teoría predominante sugiere que el cambio climático podría estar contribuyendo a su expansión geográfica.