Familias reconstituidas: Una segunda oportunidad fuera de lo convencional

Seguramente desde que eras muy pequeño, al escuchar el término “familia” lo primero en lo que pensabas era en un núcleo conformado por un padre, una madre e hijos, ya que es lo que se nos ha inculcado como el estereotipo de una familia convencional, lo cual deja de lado a las familias reconstituidas, pero ¿Qué son las familias reconstituidas?

El término “familia reconstituida” se refiere a aquella familia conformada por una pareja en donde al menos uno de los integrantes aporta un hijo de una relación anterior, por ejemplo:



Supongamos que una madre enviudó y se quedó sola con su hijo, pasado el tiempo vuelve a iniciar una relación con una persona que ya tenía hijos y deciden vivir juntos, entonces estamos hablando de una familia reconstituida. Aquí pueden entrar diversos términos como madrastra, padrastro, hermanastros, etc.

A veces las relaciones entre este tipo de familias no suelen ser fáciles, esto debido a que no es común que se hable sobre una familia que no sea la nuclear, lo cual también puede derivar en cierto tipo de discriminación. Suele suceder que las familias reconstituidas que están conformadas por una mujer y un hombre sean mayormente aceptadas por la sociedad, que aquellas familias reconstituidas que están conformadas por dos madres.

Como se mencionó anteriormente, estamos tan acostumbrados a ver y escuchar sobre la familia convencional, que nos olvidamos que las familias están conformadas de diversas formas, desafortunadamente estas suelen ser invisibilizadas cuando siempre han existido; “una familia puede estar conformada por dos papás, dos mamás e inclusive tres mamás”.

Es importante que seamos conscientes de la diversidad de género y por ende, la diversidad de familias que existen en nuestro país y en el mundo, una familia sea la manera en la que esta esté conformada merece el mismo respeto, cuidado, amor y visibilidad que la habitual.

