Salma Hayek es una actriz mexicana que ha ido escalando en cuanto a los papeles que interpreta en el extranjero, dejando de lado los estereotipos de los personajes latinos. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, incluso ya forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, donde le da vida a Ajak de la película “Eternals” un personaje que tiene el poder de la curación.

Esto no ha sido todo, después de formar parte del cast de esta cinta de Marvel que ha aumentado más su popularidad, el trabajo y el éxito no cesan para Hayek, ya que recientemente llegó a la plataforma Netflix con la sexta temporada de la exitosa serie Black Mirror. Salma aparece en el primer capítulo titulado “Joan is awful”, un episodio que cuenta con toques de comedia ácida, y su ya reconocida característica de un mundo distópico dominado por la tecnología.

Salma llegó al Universo Marvel en 2021 con "Eternals". Foto: Especial

¿Qué significa para Salma esta aparición?

Salma Hayek comparte en entrevista con Óscar Uriel que nunca se imaginó participar en esta serie, y describe cómo fue el proceso “Fue muy extraño, Óscar, la verdad fue muy extraño porque Charlie es un genio, pero nunca me imaginé que ese hombre pensara en mí. Nunca me imaginé que me ofrecieran un episodio de Black Mirror.” señaló la mexicana.

Su paso por Black Mirror es todavía más especial, porque en el episodio “Joan is awful” donde aparece, se interpreta a sí misma “Me sentí un poco emocionada de que una persona como él (Charlie el director) estuviera pensando en mí, y me quisiera a mi, no a mí como actriz, pero a mi como a mi, y también como actriz para hacer esto.” Además describe su aparición como extraño y emocional.

Salma se interpreta a sí misma en Black Mirror. Foto: Especial

Escucha todo lo que contó Salma Hayek en el especial del podcast Guía del Hater, y descubre qué opina la veracruzana sobre los avances tecnológicos, si realmente se está progresando con la tecnología, y que adelantos médicos sí deberían existir. Escucha el episodio completo aquí.

¿De qué trata el episodio donde aparece Salma?

Si te quedaste con la duda de saber de qué trata el episodio donde actúa Salma, acá te dejamos un pequeño resumen (con spoilers). La premisa de este primer capítulo trata sobre cómo la vida de una mujer que suele llevar una rutina común como la de todos los demás, ahora es interpretada por una actriz (Salma) en una serie que asemeja su vida personal. Los problemas empiezan cuando su círculo social se da cuenta por esa serie que en realidad no es tan amable como parece, y realmente es todo lo contrario.

¿Pero cómo es que la vida de una mujer común se convirtió en una serie? Todo se debe a que no leyó los términos y condiciones, donde señala que el servicio de streaming al que pertenece está autorizado a usar su imagen, por lo cual usaron su vida para un programa donde la protagonista es Salma. Este primer capítulo de la sexta temporada ha sido tan exitoso que se reporta un incremento de más del 1500% en búsquedas sobre los términos y condiciones, pues precisamente sobre este tema se habla en el episodio, y algo que ha llevado a los usuarios a generar interés sobre qué tanta información personal proporcionan en los términos y condiciones que muy pocos suelen leer.