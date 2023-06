Desde hace varias semanas, las distintas olas de calor han hecho que el día a día de las y los mexicanos se torne aún más cansado, pero ésto no mejora al caer la noche ya que a pesar de que en algunas zonas se puede sentir un ligero viento, la temperatura no desciende lo suficiente como para tener una noche de sueño agradable y esto empeora aún más para las personas que no pueden conciliar el sueño sin tener una cobija encima ya que el calor no les permite taparse como les gustaría.

Aunque se piensa que el dormir con un ventilador encendido puede ser una buena opción, esto no siempre es viable además de que puede causar problemas de salud, afortunadamente, la tienda Costco ha resurtido uno de los mejores productos para este calor extremo y se trata, ni más ni menos, de una cobija que promete ser refrescante al tacto, brindando así gran comodidad a la hora de dormir; si tuviste la mala suerte de no conseguir una el año pasado, este es tu momento para correr a la tienda por ella.

Muchas personas han sido testigos de lo refrescante que es la manta.

Fotografía: TikTok/@lasradecostco

Mantas refrescantes de venta en Costco

Las imágenes de estas fabulosas mantas fueron compartidas por una usuaria de TikTok que se dedida a realizar reseñas de los productos vendidos en la tienda; en su video explica que estas mantas también estuvieron de venta durante el verano pasado, pero debido a la demanda se agotaron rápidamente, pero para las personas que no tuvieron la oportunidad de aquirir una, este es el momento perfecto para comprarla.

Es así como la mujer señala que la cobija refrescante tiene un precio aproximado de 479 pesos por pieza y se encuentran de venta en cuatro colores distintos (verde, rosa, gris y azul), de acuerdo con la informaión proporcionada por la tiktoker, la manta cuenta con una innovadora tecnología que permite sentirla fresca a pesar de la temperatura del ambiente, lo que es perfecto para las personas que duermen con calor y su versatilidad la hace reversible, lo que significa que durante la época de frío puedes usarla del otro lado para mantenerte caliente.

Así como puedes usarla en el verano, también se adapta a la temporada de invierno.

Fotografía: TikTok/@lasradecostco

De acuerdo con la información de la etiqueta, la manta tiene un tamaño aproximado de 152cm por 177cm, lo que la hace bastante amplia, además es bastante suave y puede lavarse muy fácilmente debido a que las instrucciones indican que sólo basta con meterla a la lavadora en un ciclo suave; del mismo modo, cuenta con una mica especial que se encarga de mantenerla fresca a pesar de estar sobre el cuerpo de una persona y se encuentra fabricada de los siguientes materiales:

Tejido jaspeado: 23% polietileno 77% nailon

Tejido sólido: 100 % parte trasera de jersey de algodón.

Relleno: 100 % poliéster

Cuarta ola de calor en México

En las últimas semanas, el calor intenso ha causado estragos en la mayoría del país y se prevé que continúe, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido sobre la posibilidad de una cuarta ola de calor y han revelado la fecha en la que se espera que comience esta nueva racha de días extremadamente calurosos.

Las y los mexicanos se encuentran desesperados por el calor extremo.

Fotografía: Cuartoscuro.

Inicialmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había estimado que la tercera ola de calor terminaría el domingo 18 de junio, sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas cambiantes, se prevé que las altas temperaturas disminuyan entre el 20 y el 23 de junio y aunque habrá algunos días con un clima más agradable, ya se ha fijado una fecha para una posible cuarta ola de calor en México.

El especialista Víctor Torres, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, indica que en los próximos días el clima estará influenciado por la interacción de la oscilación Madden-Julian y el fenómeno de "El Niño". Además, advierte que las altas temperaturas volverán a presentarse a partir del sábado 1 de julio.

SIGUE LEYENDO:

3 pijamas coquetas y ligeras para dormir y no sudar por la noche