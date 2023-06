Una madre desató la furia de internautas cuando compartió que llevó a su bebé de 10 meses de edad a un alocado festival de heavy metal y es que la mujer estuvo tres días en el evento, por lo que la acusaron de incluso poner en riesgo la vida de la pequeñita, ya que por su corta edad, señalaron que no son conciertos para niños debido a los altos niveles de sonido y el tempestivo clima los cuales podrían ser dañinos para su salud.

Lemmy, hija de la joven madre, nació el pasado mes de agosto, y relató que esta no era la primera vez que llevaba a la niña a un evento de esta magnitud, pues reveló que cuando estaba embarazada también asistió al festival, por lo que aseguró la bebé está acostumbrada a este tipo de música, porque su mamá la escucha continuamente.

La niña llevó en todo momento audífonos aislantes | Foto: Lauren McAuley

Lauren McAuley llevó a su hija al festival Leicestershire

Lauren McAuley de 30 años acudió al Download Festival anual en Leicestershire, Inglaterra, el concierto más grande de heavy metal en Gran Bretaña, pero a pesar de ser víctima de señalamientos, aseguró que el próximo año volverá a ir con su hija, quien aseguró la pasó muy bien y dormida la mayor parte del espectáculo.

La polémica se desató después de que Lauren compartió una serie de fotografías y videos en sus redes sociales donde aparecía su hija junto a ella en medio del espectáculo. Sin embargo, al parecer la madre tomó ciertas medidas de precaución para no poner en riesgo a su bebé. Lauren colocó a la pequeña audífonos aislantes, llevó bloqueador, leche y todo necesario para que ella no tuviera ningún problema durante la estancia.

En las fotos compartidas por su madre, la pequeña se muestra muy tranquila y feliz | Foto: Lauren McAuley

La internauta que ya se hizo viral en medios locales, contó que le gusta pasar tiempo con su hija y contrario a lo que otros padres hacen cuando salen y encargan a sus hijos con cuidadores, ella no tiene esa facilidad por lo que optó por llevar a su hija. Además insistió en que el evento era seguro para la niña ya que aseguró que los organizadores del festival atendieron las necesidades de los padres, pues había un área para niños donde además había cambiadores.

Asimsimo, aclaró que le colocó bloqueador por los efectos del sol y precisamente cuando tocaron Metallica y Bring Me The Horizon, las bandas que suelen ser más aclamadas, donde puede desatarse un ruido más fuerte, su hija tomó una larga siesta, por lo que no se enteró del tumulto que se hizo en ese momento.

Lemmy estuvo junto a su madre por tres días en el festival más grande de heavy metal en Inglaterra | Foto: Lauren McAuley

Finalmente pidió a los "haters" dejar de criticar la decisión de la madre, pues señaló que las criticas entre padres deben detenerse, especialmente cuando ellos hacen lo que creen que es lo correcto para sus hijos. Tras la serie de críticas comentó que le encantaría que su bebé fuera una pequeña metalera.

¿Qué es el estilo heavy metal?

El "heavy metal" o en español "metal pesado" es un género musical que tiene elementos del rock and roll, blues y música clásica. Este género se caracteriza por ritmos potentes logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas, batería con doble pedal, y bajo pronunciado. El heavy metal deriva del metal, integrado de forma básica por subgéneros como speed, thrash, black, death sueco, death estadounidense, gothic, doom, grindcore, goregind, folk metal entre otros; todos ellos provienen de diversas latitudes y surgen en las tres últimas décadas del siglo XX.

