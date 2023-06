Lo pensarás dos veces, estos son los 3 signos del zodiaco que peor besan

El amor, el dinero y la fortuna son algunos de los planos sobre lo que los astros dan acercamiento a los signos del zodiaco, aunque también es posible revelar más sobre la personalidad de una persona para aquellos desean saber si podría existir compatibilidad o si será posible enamorarse. Esto último sucede también a través del primero beso, pero no todos son buenos en ello pese a que la práctica no les ha faltado.

El beso es una de las expresiones más grandes de amor y la fusión de dos corazones en un mismo momento lleno de romance; sin embargo, todo esto puede derrumbarse en un instante si la persona con quien se hace no es lo que se esperaba. Románticos o apasionados, no importa cuál sea el caso algunos de los signos del zodiaco deben mejorar su técnica si desean que su pareja no salga corriendo.

Signos que son malos besadores

Acuario

Las personas bajo este signo del zodiaco se distinguen por ser entregados, inteligentes y creativos en cualquier aspecto de su vida diaria, incluso cuando se trata del amor; sin embargo, el momento de besar a la persona por quien sienten atracción su personalidad da un giro totalmente y pueden arruinarlo todo.

Su “lado B” los hace impacientes e impulsivos, por lo que es posible que al momento de besar a quien está a su lado lo hagan de la misma manera resultando un tanto incómodo. Para mejorar la experiencia es necesario dejarse llevar y hacerlo lo más tranquilos y románticos posible.

Acuario puede hacer de un beso el momento más incómodo por su impulsividad. Foto: iStock

Escorpión

Este signo se caracteriza por ser uno de los más apasionados del horóscopo y siempre buscan lo mejor para su pareja; suelen ser buenos amantes y siempre detallistas. Para muchos resulta el noviazgo ideal, pero existe el detalle de los besos para lo que aún no siempre están preparados.

Aunque se muestran seguros en cada una de sus relaciones, cuando se trata de besar a otra persona pueden llegar a ser torpes y sus movimientos causan daño a quienes están frente a ellos ya que lo hacen con mucha fuerza.

Piscis

Tímidos, introvertidos, alegres y soñadores, así son las personas bajo este signo del zodiaco y aunque para muchos puede significar una debilidad, su personalidad los lleva a ser considerados de los más románticos del horóscopo ya que gracias a su creatividad encontrarán la forma perfecta para enamorar a su pareja.

Aunque no todo es bueno para ello, pues besar se ha convertido en su debilidad y al hacerlo pueden caer en la monotonía volviéndose uno más en el recuerdo de sus exparejas.