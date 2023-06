Sólo para inteligentes, trata de no perder la calma antes de encontrar el error en la imagen en solo 5 segundos

Un pasatiempo de tipo estimulante para los procesos cognitivos se ha hecho popular en internet: el acertijo visual. Este reto consiste en tratar de identificar un elemento dentro de la composición en el menor tiempo posible. Varios requieren reconocer letras, otros motivan a encontrar números y algunos sugieren descubrir figuras como personas, animales u objetos.

Lo cierto es que ponerse a prueba con este tipo de desafíos cognitivos, hace que el cerebro se vea estimulado y por lo tanto más preparado para recibir y entregar información a través de los sentidos. El razonamiento, el habla, la atención, la concentración, la memoria y la lectura rápida pueden ser entrenados para llegar a la vejez con el menor deterioro posible por causas naturales como enfermedades.

¿Cuál es el error?

El reto puede parecer sencillo, pero realmente necesitarás enfocarte detalladamente para encontrar el error en la imagen. La escena plasmada en el dibujo refleja un día otoñal y una pareja que está de paseo, caminando sobre un puente. Patos, hojas caídas, árboles y algunos edificios constituyen la composición.

Encuentra el error en la imagen. Fuente: Pinterest

Pero hay algo en la imagen que no está bien y no tiene sentido. Concéntrate bien en todos los elementos y trata de llegar a la conclusión en menos de 5 segundos. Si has podido resolver la incógnita visual en esta cantidad de tiempo, entonces eres una persona que tiene habilidades cognitivas de otro nivel.

Aquí está el error en la imagen. Fuente: Pinterest

Pero si te ha llevado un poco más de tiempo, entonces debes seguir practicando con este tipo de acertijos visuales para entrenar tu cerebro y optimizar tus capacidades cognitivas. De esta manera, te volverás una persona más ágil, resolutiva y creativa.