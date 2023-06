¿Qué bebida tomar para evitar la deshidratación, agua o electrolitos? Experta aclara

Al menos hasta el próximo domingo 18 de junio, México seguirá sufriendo la tercera ola de calor, pues se espera que en los subsecuentes días varios estados del país alcancen temperaturas de entre 40 y 45 grados. Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Salud (SSa) recomienda estar atentos al golpe de calor, una condición médica grave y potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta debido a una exposición prolongada al sol o a una combinación de calor intenso y alta humedad. Esta condición puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en niños pequeños, adultos mayores y personas gestantes.

Es importante señalar que el agua es el líquido más importante para la vida en la Tierra, por lo que los seres vivos siempre deben estar hidratados con ella de forma continua y eficiente, esto para que el cuerpo y la mente sigan trabajando correctamente. Sin embargo, en los últimos años en el mercado existen opciones de bebidas que nos prometen hidratarnos de una buena manera, entre ellas se encuentran las que contienen electrolitos y aquellas que señalan estar hechas para deportistas. La pregunta ahora es: ¿Estas bebidas realmente nos ayudan a mantenernos hidratados o nos ayudan a recuperarnos de una deshidratación?

Recomendaciones ante las altas temperaturas. Foto: El Heraldo de México.

¿Cuándo usar estas bebidas?

Para dar respuesta a esta interrogante, platicamos con Alitzel Morales Cruz, Médico General, egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo primero recomendado por Morales Cruz ante las altas temperaturas es el consumo de agua de manera constante y eficiente, pues este líquido vital es lo mejor para mantenerse hidratado. Además, sugiere evitar salir a la calle en horas de calor intenso, es decir, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

También sugiere que si es necesario estar en la calle en esas horas, lo mejor es usar playeras de manga larga, utilizar sombrero de ala ancha, bloqueador solar y, sobre todo, evitar alimentos preparados en la vía pública, pues debido al calor, estos se pueden descomponer más rápido.

el consumo de agua de manera constante y eficiente es la mejor alternativa ante las altas temperaturas. Foto: Especial.

Por otro lado, cabe señalar que en el mercado existe un gran número de bebidas que prometen contener electrolitos; sin embargo, muchas de ellas no son lo que aparentan y las que realmente contienen electrolitos son aquellas de grado farmacéutico, las cuales son recetadas por un médico en caso de deshidratación.

Las bebidas recomendadas ante esta condición contienen sodio, magnesio y potasio, además no contienen azúcar entre sus ingredientes. Estas bebidas regularmente se encuentran en los estantes de las farmacias y no junto a las bebidas azucaradas. Es importante destacar que las bebidas con electrolitos siempre son recetadas por un médico y no son líquidos que se deben beber como hidratante diario.

Una de las grandes opciones para la deshidratación es el "Vida suero oral", pues este producto médico tiene una fórmula en polvo que favorece la reposición de líquidos de forma inmediata, evitando la deshidratación, ya que contiene sales de sodio, potasio, cloro, citrato, además de glucosa, vitales para el buen funcionamiento del organismo, sobre todo, durante una enfermedad aguda diarreica.

Estas sales de rehidratación oral se distribuyen gratuitamente en las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud en sobres para disolverse en un litro de agua para beber. Debe usarse durante las 24 horas siguientes a su preparación y permanecer a temperatura ambiente; la solución sobrante se desecha.

Finalmente, Alitzel Morales señala que aquellas bebidas que se venden en el mercado como rehidratantes para deportistas cumplen solo una función de quitar la sensación de sed y jamás deben ser usadas como un producto para contrarrestar la deshidratación, pues además incrementan la cantidad de insulina en el cuerpo.

¿Cómo identificar la deshidratación?

La deshidratación se puede identificar mediante una combinación de síntomas físicos y signos visibles. A continuación algunos indicadores comunes de deshidratación.

Sequedad en la boca y la garganta: si sientes la boca seca y sedienta de manera persistente, puede ser un signo de deshidratación.

si sientes la boca seca y sedienta de manera persistente, puede ser un signo de deshidratación. Orina de color oscuro: l a deshidratación puede hacer que la orina sea de un tono amarillo oscuro o ámbar en lugar de un tono claro o amarillo claro.

a deshidratación puede hacer que la orina sea de un tono amarillo oscuro o ámbar en lugar de un tono claro o amarillo claro. Disminución de la frecuencia urinaria: Si no estás orinando con regularidad, especialmente si no has ido al baño en varias horas, es posible que estés deshidratado.

Si no estás orinando con regularidad, especialmente si no has ido al baño en varias horas, es posible que estés deshidratado. Fatiga y debilidad: la deshidratación puede causar una sensación general de cansancio, falta de energía y debilidad muscular.

la deshidratación puede causar una sensación general de cansancio, falta de energía y debilidad muscular. Mareos y mareos leves: la falta de líquidos puede afectar la presión arterial y el equilibrio, lo que puede provocar mareos o sensación de desmayo.

la falta de líquidos puede afectar la presión arterial y el equilibrio, lo que puede provocar mareos o sensación de desmayo. Piel seca y arrugada: la deshidratación puede hacer que la piel luzca seca, sin elasticidad y arrugada. Además, es posible que notes labios agrietados o manos y pies secos.

la deshidratación puede hacer que la piel luzca seca, sin elasticidad y arrugada. Además, es posible que notes labios agrietados o manos y pies secos. Dolor de cabeza: la falta de hidratación adecuada puede provocar dolores de cabeza, ya que el cerebro necesita estar bien hidratado para funcionar correctamente.

la falta de hidratación adecuada puede provocar dolores de cabeza, ya que el cerebro necesita estar bien hidratado para funcionar correctamente. Náuseas y vómitos: en casos más graves de deshidratación, es posible que experimentes náuseas y vómitos.

¿Qué son los electrolitos?

Los electrolitos son minerales cargados eléctricamente que se encuentran en los fluidos corporales, como la sangre, la orina y el sudor. Estos minerales desempeñan un papel crucial en el funcionamiento adecuado del organismo, ya que ayudan a mantener el equilibrio de líquidos, regular la función muscular y nerviosa, y facilitar muchas otras funciones vitales. Los principales electrolitos presentes en el cuerpo humano son:

Sodio (Na+): este ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y es esencial para la función nerviosa y muscular.

este ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y es esencial para la función nerviosa y muscular. Potasio (K+): este es importante en la función celular, la regulación del ritmo cardíaco y la contracción muscular.

este es importante en la función celular, la regulación del ritmo cardíaco y la contracción muscular. Calcio (Ca2+): es esencial para la salud ósea, la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la función nerviosa.

es esencial para la salud ósea, la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la función nerviosa. Magnesio (Mg2+): participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la producción de energía, la síntesis de proteínas y el mantenimiento de la salud cardiovascular.

participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la producción de energía, la síntesis de proteínas y el mantenimiento de la salud cardiovascular. Cloruro (Cl-): ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y la presión osmótica, además de desempeñar un papel en la digestión y la función renal.

Los electrolitos se obtienen a través de la alimentación. Foto: Especial.



Los electrolitos se obtienen a través de la alimentación, y su equilibrio en el organismo es esencial para un funcionamiento adecuado. Durante la actividad física intensa, la transpiración o en casos de desequilibrios por enfermedades, se puede perder una cantidad significativa de electrolitos, lo cual puede afectar el equilibrio hídrico y la función celular. En ciertos casos se recomienda la reposición de electrolitos a través de bebidas o sueros que contengan estos minerales para mantener el equilibrio y prevenir la deshidratación.