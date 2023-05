Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 8 al 12 de mayo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 8 al 12 de mayo, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Los astros favorecen cualquier asunto que esté relacionado con los viajes. Si tienes pensado viajar, aprovecha esta semana para hacer las reservaciones. En el trabajo te ves excesivamente pasivo. Tus jefes esperan de ti una actitud activa y enérgica que pueda resolver todos los imprevistos que se presenten.

Le rindes a tus jefes, pero no de la forma en la que ellos quisieran. Sin embargo, tú te comportas de esta manera porque estás aburrido en tu trabajo, y sientes que estás desperdiciando tu potencial. Esta semana será ideal para que dejes atrás la pasividad y busques un lugar que te permita recuperar la motivación y una tarea que te agrade. En el ámbito de los negocios, durante los próximos días alguien se te acercará con una propuesta que parece sumamente conveniente. Sin embargo, reflexiona antes de aceptar.

En el pasado has cometido errores por tu exceso de ingenuidad. Toma todos los recaudos para que esa desagradable situación no vuelva a repetirse. Esta semana estará llena de sorpresas a nivel sentimental. Una persona del pasado regresará y te hará dudar de la relación que mantienes en la actualidad.

Sin embargo, con esta pareja has encontrado finalmente toda la seguridad y el apoyo que buscaste durante tanto tiempo, y sería bueno que te preguntarás si en verdad vale la pena arriesgar todo eso por una persona que hace años que no ves y con quien viviste una relación que fue más una ilusión que una realidad.

TAURO

En el ámbito profesional hay un colega que está muy interesado en apropiarse de una idea o de un proyecto en el que estás trabajando. Tú sabes que esta persona te envidia, pero no tienes noción de lo que es capaz de hacer con tal de sobresalir. Debes estar atento y protegerte, sobre todo ahora que estás a tiempo porque, si no lo haces, vas a lamentar durante mucho tiempo tu actitud negligente.

Esta semana será buena en el ámbito de las finanzas porque te darás cuenta de que para que tu emprendimiento comercial continúe creciendo necesitarás hacer una renovación general, tanto edilicia como técnica y hasta de personal.

Esta renovación también servirá para que tus ideas y tu creatividad resurjan. Si necesitas más recursos económicos, el azar estará muy bien auspiciado para ti durante el día de hoy, así es que prueba suerte con las rifas, loterías o cualquier juego que puedas porque seguramente ganarás algo de dinero. Los próximos días serán ideales para que trates de analizar tu vida sentimental.

Estás pasando un período muy bueno en el amor, pues hace poco tiempo conociste a una persona y te enamoraste perdidamente de ella. Eres muy apasionado y quieres comprometerte, pero el problema es que ese hombre o esa mujer es casi una desconocida para ti.

Vive y disfruta de este momento, pero no te apresures tanto porque podrías experimentar desagradables sorpresas. Estás enamorado y eso provoca que distorsiones un poco la realidad. Espera un poco antes de tomar una decisión tan trascendental para tu vida.

GÉMINIS

En el ámbito social, esta semana recibirás muchas propuestas para fiestas o reuniones con amigos. Organiza bien tus horarios para que puedas asistir porque vas a pasar un excelente momento. En el ámbito económico, estarás un poco angustiado porque pensarás que el dinero no va a alcanzarte para cubrir todos tus gastos. Esto puede llevarte a cometer actos imprudentes como pedir préstamos a altísimos intereses.

Debes aprender a no preocuparte por adelantado y a enfrentar los problemas a medida que vayan apareciendo. Hay soluciones inesperadas que pueden aparecer y que tú no has contemplado. En tu ámbito de trabajo, no has logrado relacionarte bien con tus compañeros y durante esta jornada te darás cuenta de lo perjudicial que eso puede llegar a ser.

Ese aislamiento y esa falta de comunicación con la gente que te rodea en tu lugar de trabajo provocará que cometas errores que pueden poner en peligro tu permanencia en la empresa. No todos tus compañeros son malas personas.

De hecho, hay algunos que podrían serte de gran ayuda. Intenta dejar la desconfianza de lado y de a poco ir abriéndote y estrechando vínculos con ellos. Cuando lo logres verás que estarás mucho más cómodo y feliz con tu empleo. En el terreno del amor, esta semana te darás cuenta de que tu relación requiere un cambio. Sientes que tu relación no avanza y que se ha vuelto demasiado rutinaria.

Esto tiene solución, pero debes hablar las cosas con tu pareja para que entre ambos puedan decidir qué hacer.

CÁNCER

En el ámbito laboral, existen ocasiones en las que deberás arriesgarte y tomar decisiones, aunque no tengas todas las garantías de éxito. Por naturaleza eres una persona prudente, pero en ocasiones esa prudencia puede jugarte en contra. Hay ocasiones en las que necesitas ser osado y asumir riesgos. Si no lo haces lo cierto es que nunca vas a perder, pero también perderás las posibilidades de ganar.

Será una semana excelente para todos los hombres y mujeres de Cáncer. Durante las últimas semanas se habían estancado proyectos en los que tenías muchas esperanzas y esto había afectado mucho tu estado anímico. Sin embargo, las cosas suceden por algo y hoy comprenderás que fue beneficioso que tus emprendimientos se retrasaran un poco.

De esta manera tuviste la oportunidad de prepararte más para asumir ese desafío. Los próximos días serán ideales para que los hombres y las mujeres de Cáncer intenten descifrar sus sentimientos.

Estás en pareja, pero te sientes atado y asfixiado. El amor no es una cárcel, pero tú lo sientes así. Sería bueno que te replantearas cuáles son tus aspiraciones con respecto a una pareja. A veces la costumbre hace que las decisiones sean muy difíciles de tomar.

Estás con tu pareja desde hace mucho tiempo, pero te serviría mucho plantearte si en realidad sigues enamorado de ella. Los astros te serán favorables durante esta semana y te ayudarán a que puedas aclarar tu panorama sentimental.

LEO

En el ámbito laboral, esta semana comenzará un período en donde tendrás la oportunidad de lucir tus capacidades. La empresa en donde trabajas está atravesando una fuerte crisis, pero tú, en lugar de deprimirte, trabajarás arduamente en nuevas ideas que le permitan sortear esta difícil situación.

La recompensa a tu esfuerzo no será inmediata, pero te habrás ganado un lugar de preferencia ante los ojos de tus superiores que te beneficiará en un futuro. Los próximos días comprenderás que has estado dando una imagen equivocada ante el personal de tu negocio.

Te has mostrado muy amable y comprensivo con ellos y eso ha dado lugar a que piensen que eres algo tonto. Por supuesto, no lo eres y ahora tendrás que demostrarlo. Tendrás que reafirmar tu posición de jefe y demostrarles que el que toma las decisiones eres tú.

Hay algunos empleados que se adaptarán fácilmente, pero hay otros que lo tomarán a mal. Tal vez sea hora de que dejen de pertenecer a tu empresa y así te ahorrarás muchos dolores de cabeza en un futuro.

En el terreno del amor, esta semana resurgirá la esperanza para todos los hombres y mujeres de este signo. La persona de la que estabas enamorado desde hace mucho tiempo comenzará a dar muestras de estar interesado en ti. No permitas que tus inseguridades arruinen esta oportunidad. Confía en ti mismo, siente que eres una persona digna de ser amada y capaz de enamorar a cualquier persona.

VIRGO

Esta semana los hombres y mujeres de Virgo tendrán algunos problemas de salud, y por ellos deberán asistir al médico y tomar algunas precauciones, sobre todo en el área de la piel. Esta semana todos los nacidos bajo este signo deberán tener mucha prudencia. En el ámbito laboral ocurrirán algunos cambios debido al ingreso de jefes nuevos. Habrá algo en el aspecto físico de uno de ellos que provocará burlas entre los demás subordinados.

Intenta no participar de esas bromas porque corres el riesgo de hablar sin medir tus palabras ni las repercusiones que pueden generar. Si no lo haces, tu continuidad laboral podría verse seriamente comprometida. Será una semana en el que los hombres y mujeres de Virgo deberán tener mucha preocupación en el ámbito económico.

Durante las últimas semanas has gastado demasiado sin pararte a medir las consecuencias y esto ha desequilibrado completamente tu presupuesto. Lograrás estabilizarte, pero recién dentro de dos meses.

Mientras tanto, no hay mucho que puedas hacer. Intenta pasar este momento lo mejor que puedas y aprovecha para aprender a administrar mejor tu sueldo para que en el futuro no vuelvas a enfrentar situaciones similares.

En el amor, esta semana los hombres y mujeres de este signo van a tener un desencuentro con alguien que les interesa mucho, debido principalmente a tu impaciencia. Tú quieres que las cosas sucedan a tu ritmo y debes entender que a veces hay que ceder un poco y amoldarte a los tiempos de tu pareja.

LIBRA

Esta semana, el ambiente laboral no será el mejor. Habrá mucha agresividad y negatividad. Intenta no reaccionar ante las provocaciones y mantente al margen de cualquier discusión. No intervengas en problemas que no son tuyos, concéntrate en tu trabajo y trata de conservar tu buena energía.

Será una semana en la que deberás utilizar toda la prudencia que caracteriza a los hombres y a las mujeres de este signo. Desde hace un tiempo estás buscando un buen negocio en donde invertir tus ahorros y que te permita ganar grandes dividendos.

Durante los próximos días, un compañero de trabajo te presentará a alguien que te ofrecerá una idea para un emprendimiento que a primera vista se ve genial. Te aseguran que mediante él podrás obtener excelentes ganancias. Sin embargo, desconfía y no entregues dinero hasta que estés absolutamente seguro que tanto el proyecto como la persona que te lo ofrece son de confiar.

En el terreno sentimental, será una semana en la que te replantearás seriamente tu relación. Desde hace un tiempo tienes dudas, pero no se deben a la falta de amor, el problema es que tu pareja tiene proyectos para el futuro que tú no compartes.

Sus prioridades no son las tuyas. Es más, sientes que, de alguna manera, tus proyectos son incompatibles con los suyos. No tengas miedo en expresarle tus dudas a tu pareja, tal vez entre los dos puedan llegar a un acuerdo.

No obstante, si no pueden tener un proyecto de vida en común, no tiene sentido que continúes con la relación.

ESCORPIO

Será una semana en la que la gente de Escorpio deberá mejorar considerablemente su alimentación para evitar el agotamiento que han sentido durante los últimos meses y recuperar la vitalidad y la energía. Serán días muy estresantes a nivel laboral. No estás pasando por tu mejor momento en cuanto a la eficiencia demostrada en tu trabajo. Tus nuevos jefes exigen buenos resultados, pero en un tiempo óptimo.

Tendrás que readaptarte a las nuevas reglas que rigen en tu lugar de trabajo y eso al principio va a costarte un poco. Estabas acostumbrado a trabajar de forma excelente, pero a tu ritmo. Sin embargo, eso no es lo que tus jefes esperan de ti en este momento. Haz un esfuerzo extra y así te evitarás futuros problemas. En el ámbito financiero y de negocios, la gente de Escorpio deberá ser cautelosa durante esta semana.

Tu proyecto comercial ha crecido bastante, pero ha llegado el momento en el que necesitarás pedir asesoramiento y consejo a expertos en la materia. No dejes que tu soberbia perjudique tus intereses económicos.

Eres, sin lugar a dudas, muy inteligente, pero no lo sabes todo y por eso necesitas recurrir a otras personas que puedan aportarte el conocimiento del que tú careces. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Escorpio tendrán una semana tormentosa. Desde hace un tiempo estás pasando una crisis con tu pareja.

Las frecuentes discusiones han desgastado mucho la relación y existe un gran peligro de separación o ruptura. Es tiempo de tomar decisiones.

SAGITARIO

La gente de Sagitario vivirá una semana muy complicadas a nivel familiar. Se presentarán discusiones intensas entre personas con las que compartes tu vivienda. Intenta guardar la calma y no dar a las discusiones mayor trascendencia de la que realmente tienen. En cambio, será una muy buena semana a nivel económico.

Te llegará un dinero que esperabas que llegase dentro de algunas semanas, y lo utilizarás para salir con amigos. En el ámbito laboral, las personas de Sagitario recibirán esta semana una grata sorpresa. Te ofrecerán un cargo en otra compañía, el cual implica mayores responsabilidades y también un sueldo mucho mayor que el que ganas en la actualidad.

Todos los cambios dan miedo, pero no temas porque va a ser el comienzo de una exitosa carrera. Durante esta semana las personas nacidas bajo este signo se sentirán muy perplejas en el ámbito emocional.

Te llegarán rumores sobre una supuesta infidelidad de tu pareja y no sabrás si creerlos o no. Te parecerá imposible que la persona que amas te esté engañando, pero a los chismes serán tan insistentes que comenzarás a dudar.

Corta por lo sano y habla directamente con tu pareja para saber si hay algo de cierto en esos rumores. Por su parte, los hombres y mujeres de Sagitario que no tengan pareja estarán indecisos esta semana. No sabrán si continuar disfrutando de la soltería o comprometerse en una relación.

CAPRICORNIO

Será una excelente semana para la adquisición de conocimientos. Si estabas planeando recomenzar con tus estudios, hazlo porque te irá muy bien. Tu salud no estará del todo bien durante las próximas semanas, ya que existen grandes probabilidades de una anemia causada, en gran medida, por tu alimentación desbalanceada y poco saludable. Será una gran semana en el ámbito laboral.

Un proyecto comercial que se había estancado logrará reactivarse, gracias a la influencia de una persona con mucho poder que recientemente has conocido, pero que de ahora en más se convertirá en alguien fundamental en tu vida.

Tendrás mucha energía y eso te hará destacar en tu ámbito profesional. En el ámbito de las finanzas y los negocios, te verás obligado a hacer una difícil elección durante esta semana. Mantener el comportamiento ético que siempre te ha caracterizado y perder tu negocio o comportarte de una forma un tanto turbia y salvarlo. La decisión está en ti, pero recuerda que las buenas acciones siempre tienen recompensa, aunque se demoren un poco.

En el terreno del amor, el hombre de Capricornio deberá aprovechar esta semana para planificar alguna actividad en común o un viaje corto para el próximo fin de semana. La pareja necesita estar más tiempo sola y realizar actividades recreativas que puedan unirlos más.

Por su parte, la mujer de Capricornio no tendrá una buena semana. Llegará alguien a la vida de tu pareja. Esto te va a alarmar, pero no lo juzgues de manera anticipada porque entre ellos no pasa nada y puede convertirse en un muy buen amigo o amiga.

ACUARIO

Comenzarás esta semana con muy excelentes noticias que te pondrán de muy buen humor. En el amor, conocerás a alguien a través de la Internet y descubrirás que tienen muchas cosas en común. Hay muchas posibilidades de que puedas comenzar con esta persona una relación sentimental, pero no será de inmediato, pues esta persona deberá resolver asuntos de su vida para poder estar contigo. Esta semana una persona de tu círculo íntimo de amigos te hará sentir confundido.

Su repentino desinterés te llenará de melancolía y comenzarás a preguntarte si hiciste algo que pudiera lastimarlo u ofenderlo. Lo cierto es que esto no tiene nada que ver contigo. Tu amistad estará experimentando algunos problemas existenciales que todavía no querrá compartir contigo.

Dale tiempo y no te impacientes. Será una semana en el que diversas circunstancias te obligarán a reflexionar sobre la forma en la que te estás tomando la vida.

Ya no eres un adolescente y es necesario que actúes con mayor madurez. En el trabajo esta actitud te puede costar muy cara. Eres muy inteligente y eficiente, pero en ocasiones das la impresión de que no eres capaz de tomar nada en serio.

Desde hace tiempo que aspiras a un cargo, pero tus superiores están dudando en dártelo debido, precisamente, a esta actitud. No saben si serás capaz de asumir una responsabilidad tan grande.

Modifica tu comportamiento porque todavía estás a tiempo de cambiar las cosas.

PISCIS

Durante esta semana la gente de Piscis estará muy desganada. En el ámbito laboral, has asumido más responsabilidades de las que te corresponden. Tu cansancio se debe a que te has exigido demasiado durante las últimas semanas. Es bueno ser perfeccionista, pero cuando caes en los excesos lo único que lograrás será perjudicar tu salud.

Cada uno de tus compañeros de trabajo debe asumir sus propias responsabilidades pues no es saludable que pretendas hacer lo que ellos no hacen por negligencia y pereza. Durante los próximos días asistirás a encuentros o reuniones familiares que te permitirán relajarte y recuperar un poco de energía. En el ámbito económico, tendrás una excelente semana.

Un dinero extra llegará a tus manos, pero depende de ti aprovechar esta oportunidad para multiplicarlo. Concéntrate en un solo proyecto y coloca en él toda tu energía sin dispersarte y verás como la abundancia llega a ti.

Por su parte, la mujer y el hombre de Piscis tendrán una semana difícil en el amor. Estás haciendo lo posible por controlar el desagrado que le producen algunas actitudes de su pareja, y el problema es precisamente ese.

No debes controlarte tanto, sino más bien expresarle a la persona que amas, respetuosa y calmadamente, aquellas cosas que te molestan de su comportamiento. Si no le comunicas a tu pareja tus emociones, la relación nunca llegará a consolidarse. Aquellos nativos de este signo que se encuentren solteros dejarán esa actitud pasiva que venían teniendo y comenzarán a buscar por ellos mismos el amor.

Organizarán fiestas y reuniones y se unirán a grupos para realizar distintas actividades. Se harán cargo de su situación sentimental y sabrán que ellos pueden cambiarla por sí mismos.

