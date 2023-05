Fuera de cámara, Michelle Renaud es una mamá buena onda que da amistad a su hijo

“Yo soy una mamá buena onda”, así es como Michelle Renaud se define en su rol de madre del pequeño Marcelo, quien el pasado 12 de marzo cumplió seis años. “Somos amigos sin caer en este lado permisivo que no tiene límites”, explicó la actriz.

“Yo decidí ser mamá”, recordó la actriz, “fue muy rápido, entonces, en realidad no me dio tiempo de pensar en nada, más que en que era algo que yo realmente deseaba”; y contrario a los miedos que las mamás primerizas suelen tener, Michelle no tuvo oportunidad de titubear.

“Siempre fui una mamá que saqué todo al quite, hacía todo sola, y un día cuando tenía tres meses dije: ‘¿Qué onda, nací para ser mamá o por qué no tengo miedo?’ y me di cuenta de que yo no me podía dar ese permiso de tener miedo porque como no tengo a mi mamá, no tenía en quién recargarme, y cuando no tienes en quién recargarte, sale tu modo fortaleza al máximo”, contó la actriz, quien en 2014 perdió a su mamá a causa de cáncer de mama.

Desde que nació, Marcelo ha acompañado a su mamá a los sets de grabación: “Es un niño que creció dentro de los foros, la primera vez que caminó fue dentro de un foro”. Y es que, para Michelle su carrera como actriz le ha permitido estar cerca de su hijo, principalmente en los primeros años de vida: “Creo que soy muy afortunada porque escogí una carrera que también tiene muchas libertades y muchos permisos. Yo soy una mamá que puedo llevar a mi hijo al trabajo”.

Ahora, ya con seis años, Marcelo comienza a tener sus propias actividades, por lo que a veces ya no pueden pasar tanto tiempo juntos, sin embargo, Michelle procura tener una comunicación muy cercana con su hijo: “Algo que me encanta es que si no lo veo en el día y llego en la noche con él tengo muchas cosas que contarle” principalmente de su trabajo: “siempre he compartido eso de la ficción con él, no es algo a lo que lo mantenga ajeno. De pronto he escuchado a mamás que dicen ‘mis hijos ni siquiera saben que soy actriz’, no comprendo la razón porque, para mí, entre más transparente soy en todos los aspectos de mi vida con mi hijo, siento que más unida estoy a él”.

Al cuestionarla sobre los retos a los que se ha enfrentado como mamá, Renaud contó que ha sido el darse cuenta de que “no le puedes evitar los dolores, las enfermedades, los momentos difíciles de la vida (a tu hijo). A mí me encantaría meter a Marcelo en una burbuja y que no le pasara absolutamente nada, y lo más difícil es darte cuenta de que no tienes poder sobre eso”; sin embargo, también reconoce que el darles independencia a los niños es importante en la maternidad: “lo mejor para él es que tenga su propio espacio, que conozca que puede ser independiente, entonces, creo que, de pronto como mamá, jugarle al ‘te dejo libre pero aquí estoy’, es complicado, pero creo que es sano”.

“Y el consejo más importante es que una mamá feliz, tiene un hijo feliz, entonces si a ti te hace ser feliz salir con tus amigas, trabajar, darte tus tiempos creo que como mamá es sumamente importante”, enfatizó Michelle quien, en su rol profesional, se encuentra filmando una cinta relacionada con la maternidad: “es una película muy bonita, muy emotiva. Vienen muchos proyectos”, finalizó.

CONSEJOS DE MODA Y COLOR

MAMÁ & HIJO

Los colores vibrantes son tendencia esta temporada y te decimos cómo llevarla con

tus hijos

EL MISMO TONO

Una manera sencilla de hacer mix & match entre mamá e hijos es usar el mismo color en diferentes prendas.

ACENTO

Si lo tuyo son más los tonos neutros, no te preocupes, opta por llevar algún color, como el azul, en accesorios como zapatos y bolsas.

COLORES COMPLEMENTARIOS

El rosa es uno de los tonos en tendencia y en combinación con el naranja será una mezcla llena de energía. Busca los complementarios y análogos.

BLOQUES DE COLOR

Otra manera de llevar colores es con prendas en dos o más tonos. Como en Michelle vemos un vestido combinado en lila y naranja, y en Marcelo una camisa en distintos tonos de azul y blanco. También puedes crear los bloques con un top de un color (liso) y un bottom en otro. Utiliza el círculo cromático o una gama de color para crear combinaciones armónicas e impactantes.

“Ahorita estoy en una etapa de disfrutar mucho mi maternidad”.

“… algo que me encanta es que, si no lo veo en el día y llego en la noche con él, tengo mucho qué contarle”.

