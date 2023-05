Horóscopos de eclipse de sangre: así afectará a los signos el 5 de mayo

Comenzamos mayo con la Luna creciente, y lo que iniciemos estos días va a tener resultados inmediatos. El día 5, tiene lugar la Luna Llena en Escorpio, que viene con un eclipse, y ya podemos estar notando sus efectos… Lleva algo de color blanco o negro para protegerte.

Aries

El eclipse te transmite una energía muy renovadora y traerá un soplo de aire fresco a tu vida que agradecerás. Aprovecha que Júpiter transita por tu signo y la suerte te sonríe para reconducir tu vida y conseguir lo que te has propuesto.

Tauro

Muchas felicidades. El eclipse enfrente de tu signo puede desestabilizarte un poco, pero el Sol y Mercurio en tu signo te protegen y hacen que estés inteligente, activo, con mucha iniciativa… El éxito será tu recompensa y no habrá nada que pueda contigo.

Cáncer

Con el eclipse puedes estar un poco inquieto, sin saber qué rumbo dar a tu vida, pero el planeta Marte en tu signo te llena de energía para que te pongas las pilas y hagas lo que más te conviene. Algo que te interesa puede llegar a buen término.

Géminis

Aunque el eclipse puede contribuir a que te sientas agobiado, vas a estar rodeado de gente positiva y auténtica que te animará. Con el planeta Venus en tu signo tendrás un fuerte magnetismo que atraerá mucho, y te volcarás de lleno en el amor.

Leo

Aunque el eclipse puede traerte tensiones en el ámbito familiar, tú vas a estar muy conciliador y sabrás suavizar el ambiente. Te vas a rodear de gente divertida que ejercerá una buena influencia sobre ti. La suerte aparecerá cuando más lo necesites.

Virgo

Comienzas el mes con la Luna en tu signo y la vida se va a mostrar generosa contigo. Con un poco de ganas y el convencimiento de q puedes lograr lo q quieres, triunfarás. Solo debes ser precavido a la hora de hablar porque el eclipse puede entorpecer la comunicación.

Libra

La Luna creciendo en tu signo, mañana y pasado atrae la magia a tu vida, y puede suceder algo que te haga feliz. El eclipse afecta a tu trabajo y dinero. No tomes decisiones si no las tienes claras y controla los gastos para no llevarte ningún sobresalto.

Mayo es un mes para fortalecer relaciones de pareja. Foto: Pixabay

Escorpio

El eclipse tiene lugar en tu signo y te afecta intensamente. Su energía puede hacer que te sientas inseguro, pero te vas a sobreponer enseguida. No airees tus planes y confía solo en las personas que conoces a fondo y que sabes que no te van a fallar.

Sagitario

Bajo el influjo del eclipse tu mundo interior está agitado y quizá te sientas confuso. No te apresures a tomar decisiones y espera, que tu intuición te va a alertar del momento oportuno. La Luna en tu signo, el 6 y 7, te protege y te devuelve la sonrisa.

Capricornio

El eclipse puede provocar algún desencuentro con alguien que quieres, pero el diálogo te va a ayudar a que la relación no se resienta. Evita los enfrentamientos porque no sacarás nada en claro y te impedirán ver lo bueno que hay en tu vida.

Acuario

Por mucho que lo intenten y por muchas zancadillas que te pongan, no conseguirán que cambies el rumbo si tú realmente crees que estás en lo cierto. El eclipse puede retrasar algo que deseas. No sufras porque acabarás consiguiéndolo.

Piscis

Las responsabilidades se multiplican, tú necesitas estar al frente de todo y eso puede pasarte factura… Es el momento de poner límites, sin permitir que nadie dirija tu vida. Atento porque el #eclipse puede traerte demoras o inconvenientes que lograrás solucionar.

