Horóscopo Chino: tendrán la mejor suerte de mayo, así le irá a los signos, según la astrología oriental

El horóscopo chino consta de 12 animales, según la astrología oriental son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

De acuerdo con la leyenda de la astrología china Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él. El primero en hacerlo fue la rata, ya que al ir posada sobre el lomo de un buey, nada más ver a Buda, dio un salto y corrió hacia él. La rata representa el primer año y los demás tienen las características del resto de animales que llegaron tras ella.

Horóscopo chino del mes de mayo, así será tu suerte

El Año Nuevo Chino, también denominado como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera china, comienza después de la segunda Luna Nueva que tiene lugar tras el solsticio de invierno el 21 de diciembre del año pasado, con el reinado del Conejo de Agua y culmina el 9 de febrero de 2024. El Conejo de Agua simboliza la vigilancia, el ingenio y la mente rápida, y llega cargado de armonía, por lo que traerá paz y bienestar. Consulta cómo será tu suerte en el mes de mayo según la astrología oriental.

Rata

Es un buen año para dejar atrás aquellas situaciones que te han hecho sufrir. Se abrirán nuevas puertas y, aunque tú te muestres inseguro por temor a que vuelvan a decepcionarte, no permitirás que el pasado influya en tu momento presente. Es un año para soñar y fantasear con grandes proyectos porque eso ayudará a que tu estado de ánimo sea optimista y confiado.



El año pasado puede que no tuvieras las oportunidades que necesitabas, especialmente en tu vida profesional, y ahora tendrás que aprovechar al máximo tus puntos fuertes, tu perseverancia y tenacidad, para que no se te escapen tus objetivos.



Puede haber conflictos que se han solucionado porque necesitan su tiempo, pero en breve comprobarás que eres capaz de afrontarlos y encontrar soluciones. El éxito va a aparecer en tu vida cuando menos lo esperes. Sé paciente y no dejes de valorar las cosas buenas que llegan a tu vida, viviéndolas sin pararte a pensar demasiado en los resultados.

Búfalo

Vas a tener una gran capacidad para entusiasmarte con aquellas cosas que tú consideras importantes y vas a ir tras ellas hasta conseguirlas. Necesitarás disfrutar de todo lo que te apetece y satisfacer tus deseos, pero debes controlar los gastos. Este año vas a tener buenas oportunidades para obtener beneficios. Si no dispones de dinero, es posible que lo puedas conseguir a través de algún socio o colaborador.



Vas a aprender a mirar todo lo que te sucede dejando fuera las emociones para que no influyan en tus decisiones. Y ahí radicará tu triunfo y tu éxito.



Es posible que vuelvan a tu vida personas que fueron muy importantes para ti en el pasado. Este año estarás muy proclive a enamorarte, a vivir situaciones que te hagan vibrar… Estás en un momento especial en el que no debes dejar escapar ninguna oportunidad. Aparta el miedo y las dudas, y bendice lo que te brinda el destino. Disfruta con intensidad de lo que la vida te ofrece porque este año puede ser inolvidable para ti.

Tigre

Eres ágil, fascinante, tienes una mirada penetrante, indescifrable, imposible averiguar lo que piensas… Este año tendrás buena estrella, como un hada madrina que te protege y te conduce al éxito. Eso sí, puedes despertar muchas envidias, pero sabrás cómo manejarlas porque nadie como tú para hacerse amigo de sus enemigos. Necesitarás momentos de descanso, de relax. Necesitarás caminar a solas con tus pensamientos, percibiendo la belleza de la naturaleza, los pequeños detalles, agradeciendo a la vida cada minuto que te regala.



En el amor, es posible que retomes una relación anterior o que alguien del pasado vuelva a tu vida. Si ya tienes pareja, es el momento de activar la relación y de recuperar la complicidad. Y si no la tienes, podrías conocer a alguien que llene todas las carencias de tu corazón. Pueden surgir otros caminos; no temas descubrir nuevos horizontes, nuevos paisajes, nuevas sensaciones… Y vive plenamente lo que la vida te ofrece.

Conejo

Felicidades. Es tu reinado, es tu momento. Eres tan inteligente que intentas pasar desapercibido porque sabes que si no lo haces eclipsas a los demás. Permanece muy atento a los cambios, que serán inesperados y que pueden impresionar a cualquiera, pero no a ti porque sabes que estás protegido por el universo. Puedes ganar mucho dinero sin arriesgar demasiado, pero ten cuidado porque, aunque es tu año, si no te dejas llevar por tu intuición los resultados puede que no sean los esperados.



En el entorno laboral y personal vas a tener que capear algunos temporales. Quizá suceda algo que te empuje a realizar un cambio drástico en tu vida porque intuyes que es el momento de llevarlo a cabo, y no te equivocas. Ahora mismo el mundo es tuyo.



Acepta los desafíos y retos; de lo contrario, nunca sabrás si has perdido valiosas oportunidades de ser feliz y conseguir lo que quieres. Disfruta de lo que te va a dar la vida, disfruta soñando y vislumbrando el escenario en el que, por fin, tus sueños pueden hacerse realidad. Tienes capacidad de llegar donde tú quieras. Es tu reinado, es tu año.

Dragón

Va a ser un año muy positivo si haces un pequeño esfuerzo para relacionarte con los demás y que no se note demasiado que eres un auténtico líder. Es el momento de ampliar tus conocimientos, tu círculo de amistades, tu mente y tu forma de enfocar la vida. Tienes por delante perspectivas maravillosas para alcanzar tus sueños.



Quizá tu economía no esté muy boyante y laboralmente puedes tener la sensación de no haber conseguido lo que querías, pero a partir de la primavera las cosas van a cambiar para ti y se darán las circunstancias favorables para lograr tus objetivos.



La suerte va a sonreírte en el amor. Si tienes pareja, necesitarás vivir nuevas emociones, tener más complicidad, viajar, poner un toque de color que te haga ilusionarte de nuevo. Y si no estás enamorado, es un año fantástico para que tu corazón vibre por alguien que ya conoces, pero que es ahora cuando va a despertar tu interés.

Serpiente

Siempre se ha considerado a la Serpiente misteriosa, intuitiva y amante de todas las cosas bellas. El signo de la Serpiente es el gran seductor en el horóscopo chino. Se podría corresponder con nuestro signo de Leo.



Es el momento de empezar una vida nueva, si tienes la oportunidad de hacerlo. Tú tienes muchos registros interiores y es posible que cambies de actividad con un gran éxito en lo que inicies. Tu intuición será muy aguda y tu espíritu, muy aventurero; lo que te llevará a embarcarte en proyectos diversos con los que vas a triunfar. No tomes decisiones drásticas, si no sientes interiormente que es el momento de hacerlo porque las precipitaciones no son recomendables. Ahora bien, tampoco te conviene pensar demasiado las cosas porque puedes perder oportunidades.



Tu poderosa energía sexual se verá totalmente satisfecha con alguien capaz de seguir tus deseos, de descubrir el misterio de las emociones cogido de tu mano y de sumergirse en las más profundas sensaciones de amor y felicidad.

Caballo

Éste va a ser un buen año para ti, pero tienes que agudizar tu intuición, seguir los dictados de tu corazón e ignorar los comentarios de la gente. Es un año muy propicio para vivir como tú deseas y para entablar nuevas relaciones.



Cuidado con el dinero y, si tienes en mente cambiar de trabajo, sé muy cauto y no lo hagas hasta que no lo veas del todo claro.



Interiormente, eres muy vulnerable con todo lo relacionado con los sentimientos, pero tu apariencia externa es de fortaleza, de una persona que puede con todo. Pero lo cierto es que, a veces, el temor o la incertidumbre te han llevado a rechazar la posibilidad de vivir nuevas emociones. Este año, en cambio, vas a querer exprimir la vida al máximo. El amor va a revolotear a tu alrededor. Si ya estás enamorado y la relación no funciona, ahora es el momento de ir dejándola poco a poco, porque a ti las rupturas bruscas nunca te han gustado. Dialoga, habla y, si ya no existe amor ni complicidad, elige otro camino porque la vida te va a sorprender con nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos proyectos…

Cabra

Este año vas a centrarte en aquellas cosas que te aportan felicidad y vas a encontrar respuestas a muchos de tus interrogantes. No te inquietes si percibes que hay envidias a tu alrededor porque tu intuición es como un radar que te alerta para que esquives el peligro y te apartes de gente tóxica, conflictiva y con mala onda.



Focaliza tus esfuerzos en un solo objetivo y cuando lo consigas ve a por el siguiente, pero no quieras abarcar mucho al mismo tiempo porque ahí es donde puedes fracasar y alejarte de tus metas.



En el amor, tenderás a soñar despierto, a ilusionarte… Aparecerán personas nuevas en tu vida que pueden ofrecerte una visión nueva de lo que te rodea. Prepárate porque es un año propicio para embarcarte en un trabajo creativo o en alguna relación sentimental totalmente diferente a lo que has vivido hasta ahora. Sigue tu instinto, que rara vez se equivoca e intenta estar en armonía con tu entorno para poder decidir lo que realmente te conviene.

Mono

Eres muy carismático y sensual, te encanta gustar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Eres una persona que asume sus errores como un peaje necesario para madurar y evolucionar. Tú te preocupas mucho por las personas que amas y sabes crear un ambiente de confianza y calidez a tu alrededor.



En el ámbito económico, este año tendrás que ser más osado porque es un momento muy favorable para hacer inversiones o negocios que te pueden ayudar a alcanzar la prosperidad que deseas. Quizá el tener una mejor posición económica te pase alguna factura porque va a conllevar mayor responsabilidad y esfuerzo. Sin embargo, vas a saber afrontar con éxito los retos que llegan y disfrutarás de ellos.



En el terreno laboral, será un año intenso. A veces, conseguirás tus objetivos muy fácilmente y otras, en cambio, se te resistirán más de la cuenta. Cuando eso suceda, no te estrelles contra una roca, da la vuelta y cambia tus objetivos.

Gallo

Eres un espíritu indómito y rebelde que necesita independencia y libertad de movimientos. Estás cargado de energía, lleno de fuerza, y no hay obstáculos que te detengan cuando te propones algo.



Este año sentirás la necesidad de vivir nuevas emociones no exentas de riesgo, pero será tu intuición quien te marque el límite para saber hasta dónde puedes llegar.



Atraerás todas las miradas porque vas a tener un carisma irresistible y vas a fascinar con tu carácter inquieto e imprevisible. Este año la vida te invita a recorrer nuevos caminos, pero necesitarás paz y tranquilidad para poner en orden tus ideas y tener claros tus objetivos.



No te precipites a la hora de tomar decisiones. Reflexiona y decide cuando lo tengas claro y esta decisión sea compartida por tu intuición, para acertar plenamente. Presta atención a tu familia y a las personas que te rodean porque tu ayuda será crucial en momentos muy importantes. Tienes por delante un año espléndido para cumplir tus sueños.

Perro

Tu personalidad es soñadora, muy sensible y emotiva. Necesitas sentir el cariño de los que te rodean, pero también aislarte para tomar decisiones y poner en orden tus emociones. Es posible que este año te sientas más frágil y vulnerable. Quizá hayas pasado por un periodo delicado y ahora estés rehaciéndote, pero vas a contar con los apoyos necesarios para volver a ser la persona llena de fuerza, energía y vitalidad que siempre tiene una sonrisa para los demás y es solidaria con el dolor ajeno.



Profesionalmente, inicias un periodo excelente para poner en marcha algún proyecto que se había quedado bloqueado el año anterior. También es un buen momento para iniciar estudios o hacer un máster porque tendrás una capacidad enorme para asimilar nuevos conocimientos.



Este año vas a estar exultante y carismático, y el amor va a formar parte de tu vida. Puede haber enamoramientos repentinos o quizá te veas envuelto en algún fascinante triángulo amoroso que te depare momentos de diversión y alegría, sin hacer daño a nadie, porque no es tu estilo.

Cerdo

Este año vas a poder demostrar lo mucho que vales. La actitud positiva de la que vas a hacer gala te va a permitir resolver situaciones complicadas en las que, en ocasiones, puedes verte implicado. Vas a dar un paso al frente y te vas a dar cuenta de todos los recursos que posees para salir a flote.



En general, éste es un buen año para ti. Puedes encontrar dificultades para conseguir tus metas, pero tu fuerza de voluntad y tu tenacidad no te permitirán abandonar y vas a seguir adelante hasta alcanzar tus objetivos. Si alguno se queda en el camino, tampoco te importará demasiado porque pensarás que quizá no fuera positivo para ti.



En el terreno sentimental, puedes atravesar un momento delicado. Si tu corazón te dice que la relación que mantienes no tiene futuro, elige un nuevo camino. Sabes que los miedos están para vencerlos, y cuando lo hagas te vas a sentir liberado y abierto a nuevas oportunidades que te harán muy feliz.

