"¡Me caí como en el Mario Kart!": motociclista derrapa por culpa de unas cáscaras de plátano

¡Al estilo Mario Kart! Un motociclista contó una anécdota que vivió en carretera después de que derrapó como en un famoso videojuego, y es que el biker venía manejando tranquilamente cuando varias cascaras de plátano se le atravesaron en el camino y terminó accidentado a la orilla de la vialidad.

Un divertido video difundido en TikTok, se ha vuelto popular en la plataforma después de que el usuario bajo el nombre (@donquintero_) compartió un clip en el que de manera graciosa cuenta que derrapó su moto al estilo del famoso videojuego Mario Kart, pues fue a causa de unas bananas que estaban tiradas en el suelo.

Las bananas estaban dentro de una bolsa

"No me lo van a creer, me caí como en el Mario Kart, por unas bananas", dice el tiktoker en el video y muestra su motocicleta tirada en asfalto, y segundos después desliza la cámara y en la calle se puede observar que junto a su moto está una bolsa con cáscaras de plátano, las cuales ocasionaron que se accidentara.

"No llevaba estrella"

El video de apenas unos segundos se viralizó rápidamente en la plataforma y hasta el momento ya acumuló más de 8 millones de reproducciones, pero si algo llamó la atención de esta publicación fueron los comentarios, pues no faltaron los internautas que bromearon al respecto.

"No llevaba estrella", dijo uno de los usuarios, al referirse a la famosa estrella que da protección a los participantes del video juego, mientras que otro tiktoker, preguntó si al derrapar también se escuchó el famoso sonido que se emite en la caricatura cuando los vehículos caen en la trampa de las cáscaras de plátano.

No pudo esquivar la trampa

Otros le comentaron que para la próxima vez, utilice cascarones de tortuga para que los lance a sus contrincantes y evite caer en estas trampas, y por su puesto no falto quien le dijo que lamentaba que hubiera sido eliminado de la competencia a causa de las malvadas cáscaras de banana.

