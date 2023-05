WAN-IFRA enfoca su conferencia anual, Digital Media LATAM en por qué potenciar la resiliencia en las redacciones y cómo anticiparse a la próxima ola digital

En 2023, la prestigiosa conferencia anual regional de WAN-IFRA, Digital Media LATAM, volverá a Mérida, Yucatán llevando un consolidado programa integrado por ponencias dedicadas a la sustentabilidad del negocio, las nuevas tecnologías y el lado humano de las redacciones.

Digital Media LATAM 2023

Entre los ponentes de este año se encuentran Louis Dreyfus de Le Monde; Luís Enríquez de Vocento; Nina Lassam de The New York Times; Upasna Gautam de CNN; Aimee Rinehart de The Associated Press; Marcelo Liberini de Caracol TV; Desirée García de Agencia EFE; Andrea Miranda de Debate; Diego Carvajal de N+ y Elnaz Esmailzadeh de Schibsted.

El programa que ha sido cuidadosamente diseñado tocará temas como:

Los retos de la industria digital en América Latina

Cómo crear productos basados en las audiencias

Cómo mantener el equilibrio entre la experiencia de usuario y la monetización

Formatos innovadores de audio y video

Cómo llegar a las audiencias más jóvenes con ideas disruptivas

Inteligencia artificial, Metaverso, Chat GPT y DALL-E

Un mundo sin cookies

Periodismo humano

Ceremonia de ganadores de los Premios Digital Media Américas 2023

Además de todas las actividades propias de Digital Media LATAM 2023, se llevará a acabo la ceremonia para reconocer a los ganadores de los Premios Digital Media Américas 2023 en los que este año participaron más de 150 proyectos de 81 compañías de medios y 11 países de América del Norte, América Central y América del Sur.

