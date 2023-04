Desde Guanajuato, Medio Metro presume su amistad con Santa Fe Klan

No cabe duda de que cuando "se quiere, se puede" y es lo que le está ocurriendo a José Rodríguez, mejor conocido como el "Medio Metro", propiamente el "malo", después de que se distanciara de Sonido Pirata. Tras argumentar que el hombre del sombrero de bucanero no le pagaba bien, se "divorció" de él para continuar con su carrera por separado; parece que no le va nada mal.

Y es que desde el principio supo que las cosas no serían fáciles, pues tenía que reconquistar a sus seguidores en las redes sociales, quienes a veces suelen ser muy crueles y le hacen bullying virtual. Tras secarse las lágrimas, hizo un video donde no se contuvo, le agradeció a sus seguidores el apoyo y continuó su camino. Ahora, ya puede presumir de haber aparecido en la televisión, pero no bajo una entrevista, sino como todo un actor dentro de la telenovela "El Amor Invencible".

Ahora, el "Medio Metro" malo está presumiéndole a todos sus seguidores que se hizo amigo de Santa Fe Klan, uno de los cantantes de moda y que también gusta de hacer polémica en las plataformas virtuales (parece que tiene una relación con Karely Ruiz, ex amiga de Maya Nazor). Su encuentro se dio en Guanajuato, donde se presentó el rapero acompañado con la modelo de OnlyFans de 22 años.

"Algo bien"

Cada que "Medio Metro" malo tiene éxito en alguno de sus proyectos o presentaciones ha tomado por frase el decir: "Algo bien" y en esta ocasión no ha sido la excepción. Aunque ni él ni Santa Fe Klan han ahondado en el tema, parece que los dos tuvieron una colaboración juntos durante su presentación en Guanajuato o simplemente asistió como uno de los cientos de espectadores.

En el mensaje del bailarín se puede leer "Algo bien ayer con Santa Fe Klan", lo que hace suponer lo anterior o que en el futuro podrían trabajar juntos. Aunque esto lo vieron bien algunos internautas, muchos más creen que es una mala idea, en especial para el ex de Maya Nazor, quien tiene un éxito brutal y eso, en apariencia, podría afectar su carrera.

Comentarios de los internautas en la imagen de "Medio Metro" y Santa Fe Klan (Foto: Facebook)

