Lluvia de estrellas Líridas, fecha para verla en el cielo en abril

El mes de abril tiene dos eventos astronómicos importantes después del día 15. Se trata del eclipse híbrido que fue visible en algunas zonas de Oceanía el día 20, cuando el cielo se oscureció debido a que la Luna pasó delante del astro que ilumina la Tierra. Este evento también se le conoce como anillo de fuego, ya que se forma un aro en torno a la luna y los rayos del Sol que quedan visible dan ese aspecto.

Además se verá una de las lluvias de estrella más hermosas, las Líridas. Se podrá observar a simple vista con sólo subir la mirada al cielo, claro depende de la suerte que tengamos y que el cielo esté despejado para que podamos sorprendernos con la belleza de los astros. De acuerdo con los astrólogos estos dos eventos del mes de abril, harán que sea un mes lleno de carga energética que afectará a todos los signos del zodiaco.

¿Cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas Líridas?

La lluvia de estrellas Líridas será visible la noche del 23 de abril y madrugada del 24, si las condiciones del cielo son óptimas, es decir que esté despejado, solo bastará subir la mirada para poder apreciar este bello evento astronómico y es que la una noche anterior la Luna Creciente dejará el cielo lo bastante oscuro como para poder mirarlas sin necesidad de telescopio. Sólo esperamos que no haya lluvia ese día para poder gozar la lluvia de estrellas.

Este evento llama mucho la atención pues se podrán ver hasta 20 estrellas fugaces por hora, lo que sin duda es un deleite para los ojos. En caso de que no haya condiciones climáticas para disfrutar de las Líridas, se podrá seguir la transmisión mediante el sitio de internet In The Sky.

Desde la antiguedad se estudian los astros. Foto: Pixabay

Será posible ver esta lluvia de estrellas mediante el canal de Youtube de la NASA, donde además expertos darán una explicación completamente en vivo del evento astronómico que llama mucho la atención de todos los habitantes del planeta, pues tiene una belleza única y además para los astrólogos es una oportunidad de cambiar nuestra vida dejando de lado los hábitos que no permiten que tengamos crecimiento.

