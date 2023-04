Horóscopos de eclipse de Sol en Aries: así cambiará tu vida HOY 20 de abril

¡Llego el dia más esperado! Día del Eclipse solar de Luna nueva en Aries en el grado 29 y a las horas entra el Sol de Tauro y se cuadra a Plutón en Acuario. Una nueva oportunidad puede requerir una liberación, debemos soltar algo a lo que nos hemos estado aferrando. Esto te da más energía, fuerza y motivación para trabajar duro, superar las dificultades y alcanzar tus metas. Y se da entre Aries y Tauro, a las 4 horas del eclipse el sol se muda a Tauro. Hibrido porque se relacionan entre dos. Durante los próximos seis meses estaremos emprendiendo algo híbrido.

La astróloga venezolana Mia Astral nos explica que tras el eclipse el Sol entra en Tauro y crea cuadratura a Plutón en Acuario. Esto hay que verlo en el gran contexto: se dará un inicio que te pide soltar el control y abrirte a experimentar, más allá de tu zona cómoda, por lo que es momento de hacer esos cambios que hemos postergado.

El eclipse pudo mirarse en el cielo de Indonesia. Foto: AFP

El eclipse de Sol en Aries cambiará tu vida durante seis meses

Con el eclipse híbrido inició la temporada de eclipses 2023 y la astróloga española Esperanza Gracia nos dice que hoy 20 de abril debemos vestir de los colores blanco y negro para tener suerte y evitar el golpe energético que trae consigo el eclipse, pues aunque es una oportunidad de renovación debemos tomar las cosas con calma y no precipitarlos en decisiones que pueden cambiar la vida de manera negativa, por ello nos da las mejores predicciones de los horóscopos para este día.

Escorpio

Aunque el eclipse total de Sol, que tiene lugar hoy, puede traerte algún imprevisto en temas de trabajo, contarás con apoyos que te ayudarán a salir vencedor. Sé cauto y ve paso a paso para que tus planes salgan como tú quieres.

Aries

Hoy tiene lugar el primer eclipse del año en tu signo. Se trata de un #eclipse total de Sol, y tú vas a recibir una energía muy renovadora y va a despertar en ti la necesidad de cambio, para que puedas dar a tu vida el rumbo que siempre has querido darle.

Tauro

Felicidades. Hoy ingresa el Sol en tu signo y tiene lugar un #eclipse solar, que te ayuda a buscar en tu interior las respuestas que tanto anhelas y te empuja a desprenderte de todo lo que no te aporta nada para que llegue aquello que te da felicidad.

Géminis

El eclipse solar que tiene lugar hoy puede debilitarte momentáneamente, pero su energía también va a ayudarte a zanjar asuntos que te agobian y no te dejan avanzar. Evita tomar decisiones sin meditarlas mucho.

Cáncer

Bajo el influjo del eclipse solar, seguramente, sientas que tus energías bajan momentáneamente, pero este eclipse también te va a ayudar a despejar las dudas que te impedían conseguir algo que estaba casi al alcance de tu mano.

Leo

La energía del eclipse total de Sol, que tiene lugar hoy, te invita a replantearte hacer algunos cambios en tu vida diaria para sentirte totalmente renovado. Si tienes que tomar alguna decisión, haz caso a tu intuición.

El eclipse invita a replantear aspectos de nuestra vida. Foto: AFP

Capricornio

El eclipse solar, que tiene lugar hoy, puede hacer que aflore algún conflicto familiar que llevas tiempo arrastrando, pero la poderosa energía de este eclipse también te va a ayudar a sanar tus emociones y a superar los desencuentros.

Virgo

Aunque pueden aflorar miedos e inseguridades por el influjo del eclipse solar, que tiene lugar hoy, serán pasajeros porque algo dentro de ti te dice que tu buena estrella te va a acompañar siempre que la necesites.

Libra

El eclipse total de Sol, que viene de la mano de la Luna Nueva, y tiene lugar hoy enfrente de tu signo, puede provocarte altibajos de ánimo, pero su poderosa energía también te anima a salir de tu zona de confort y a volar alto.

Sagitario

Bajo el influjo del eclipse de Sol, puedes notar que tus emociones están a flor de piel. No tomes decisiones importantes si no las has meditado con calma y apóyate en los que tienes cerca para recuperar tu optimismo.

Acuario

El #eclipse total de Sol, que tiene lugar hoy, puede entorpecer la comunicación con las personas que están cerca de ti, y tendrás que medir tus palabras para que los malentendidos no empañen tus relaciones.

Piscis

El eclipse solar, que tiene lugar hoy, aunque puede traerte algún imprevisto con el dinero, que sabrás solventar con una buena organización de tu presupuesto, también va a traer aires nuevos a tu vida, que vas a agradecer mucho.

SIGUE LEYENDO:

Eclipse de Sol: las imágenes más bellas que dejó el fenómeno astronómico

Temporada de eclipses: así puedes protegerte de los cambios de energía

Eclipse 20 de abril: protégete de su energía con estos colores