"Suzume", película de Makoto Shinkai, llega a México y se corona como una obra de la animación

Luego del éxito rotundo que tuvo Makoto Shinkai con ‘Your Name” y “El tiempo contigo”, el director japonés vuelve con una nueva obra, digna de coronarse como una joya más de la animación. Y es que, ya lo dijo Guillermo del Toro, nuestro tesoro mexicano, “la animación es cine” y sí, sí lo es.

La oferta de anime ha ido creciendo en los últimos años en México, con premieres exclusivas, convenciones y estrenos de las principales animaciones japonesas que se han convertido en casi todo un culto. Como parte de la cartelera de estrenos de abril 2023, llega a las salas la nueva cinta del director Makoto, una "eminencia" japonesa del anime.

‘Suzume’ al igual que sus predecesoras tiene el sello que caracteriza las obras de su director y, sin afán de hacer spoiler, sólo diremos que eso la hace aún más especial. En esta nueva entrega te encontrarás con un ritmo incesante, muchos detalles, una historia muy arraigada a las raíces y acontecimientos de Japón que junto al trasfondo de sus personajes llevará tus emociones al mil por hora.

"Suzume", la película de anime que te transportará a otro mundo

La historia animada comienza en Kyushu, una isla del país nipón donde Suzume, una joven de 17 años y Souta, un misterioso chico que viaja por todo Japón tratando de cumplir una misión secreta, desembocan una serie de eventos no tan afortunados tras abrir una misteriosa puerta. Pero todo termina convirtiéndose en una aventura llena de crecimiento personal, mental y emocional guiada por la curiosidad y el ferviente deseo de reconocer el amor, tristeza, pasado y presente a través de ésta.

Además, si eres fan de los gatos, no puedes perderte esta historia, pues Makoto, como suele hacerlo, los volvió parte de la misma. El director nipón, a quien muchos consideran actualmente como un rey de la animación japonesa, no sólo nos entrega una historia de redescubrimiento personal, sino una oportunidad de vivir el mismo proceso que sus personajes en 122 minutos.

Bastará con cruzar la puerta de la sala de cine para que comiences un viaje transformador que tocará tus fibras más sensibles sin que lo puedas evitar. Así que, si eres un fan de la animación o viste alguna de las obras previas de Makoto Shinkai y quieres conocer la nueva, puedes hacerlo este 13 de abril en Cinépolis, Cinemex y CineDot.

Por otro lado, que no te preocupe el idioma, ‘Suzume’ estará disponible subtitulada y doblada al español. Finalmente, no nos queda más que reiterarte la invitación a no perderte una de las obras más bellas de la animación que verás este año.